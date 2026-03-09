Necesario fomentar el desarrollo de mipymes, pide Coparmex Querétaro

Querétaro, Qro. Ante un escenario complejo para la economía mexicana, es necesario crear políticas públicas para fortalecer las condiciones de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), refirió la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro, Beatriz Hernández Rojas.

Este segmento empresarial, que representa a la mayoría de las unidades económicas, añadió, requiere de apoyos financieros que incentiven su crecimiento.

“Seguiremos insistiendo en dar mejores condiciones a las mipymes, no hay en el país políticas federales que estén promoviendo el crecimiento de las mipymes y para promover su crecimiento estamos hablando de apoyos financieros y desde luego de desarrollo en las mipymes”, señaló.

Al hablar del panorama que enfrenta la economía, la empresaria también planteó que se creen iniciativas que estén encaminadas a que las empresas locales se sumen a la proveeduría de las grandes firmas.

“Políticas que aseguren que estas empresas transnacionales tengan un consumo de proveeduría local porcentual que tienen que definirse esos porcentajes, esa es parte de nuestra agenda y seguir trabajando siempre con las autoridades en lo que coincidimos, fortaleciendo la entidad”, expresó.

En tanto, recordó que 2025 fue un año complejo que dejó indicadores negativos y un bajo crecimiento económico.

“El año 2025 nos dejó números negativos porque un 0.4 a 0.6% de crecimiento a nivel nacional es prácticamente cero. Los mejores pronósticos hablan de un crecimiento que podría llegar a dos punto y algo, pero creemos que si las condiciones son propicias estaríamos es 1.6 o 1.8%; esto es arrancar con un escenario complicado, muy adverso”, expresó.

La presidenta estatal de Coparmex añadió que el bajo crecimiento económico es multifactorial, no obstante, instó a trabajar en los elementos internos, entre ellos, los que inciden en brindar confianza a las inversiones.

Respecto a los resultados recientes de Data Coparmex -el estudio que evalúa puntos como el ánimo para la inversión- mencionó que en Querétaro 29.8% de los socios de la Coparmex consideran que, en comparación con el año anterior, es buen momento para realizar inversiones, fue el porcentaje más bajo entre 29 entidades federativas, debido a que en tres estados la estimación registró una baja precisión.

“Los datos que nos da esta encuesta del último trimestre del 2025 es que (39.5%) de los empresarios en el país tienen una baja intención de inversión y en Querétaro es (29.8%), porque estamos hablando no solo de inversión local, (...) esto significa que la percepción es que no es tan dadas las condiciones en temas del rumbo del país”, expresó.

La presidenta estatal de Coparmex señaló que hay cuestionamientos sobre el curso que tomará la reforma judicial, por lo que llamó a generar certeza jurídica para las inversiones, así como garantizar los recursos de energía y agua.