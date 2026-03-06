Avanza cumplimiento en contenido regional: INA

En un tan sólo un año, la industria de autopartes en México logró aumentar el rango de cumplimiento de las reglas del T-MEC, del 47% al 76% y en junio se alcanzará un 80%, lo cual permitirá impulsar las exportaciones e iniciar la negociación del acuerdo comercial con la mayor integración posible en Norteamérica, destacó el director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Gabriel Padilla. La industria de partes y componentes de vehículos “se está preparando para escalar un nivel de apropiación tecnológica”, ya que se estima que vendrá una nueva etapa de nearshoring 2.0, que le permitirá a México ser más competitivo.

“El sector se encontraba en rangos del 47% del cumplimiento de reglas del T-MEC. La industria en este caminar del 2025 llegó al 76% y nosotros avisaremos que al inicio de la revisión del T-MEC más del 80% de la industria de autopartes estará cumpliendo las reglas del T-MEC. Y mientras estemos cumpliendo las reglas, vamos a contar con la mayor ventaja arancelaria para la exportación de nuestros productos a Norteamérica”, destacó durante el webinar Revisión del T-MEC y su impacto en la industria automotriz: Cómo capitalizar los que viene, organizado por CAPIM.

El director de la INA afirmó: “en Norteamérica tenemos la ventaja que México sigue siendo el país que liderea la cadena de suministro de la región”. Además, una vez que se definan las nuevas reglas del juego “vemos que en 2027 vendrá una nueva ola de inversiones hacia el 2030, el nearshoring 2.0”, derivado del aumento de la producción de autos híbridos y eléctricos que será una oportunidad para nuestro país.

Adelantó que a mediados de marzo se prevé que la Secretaría de Economía inicie las reuniones bilaterales con Estados Unidos y Canadá rumbo a la revisión del T-MEC, lo cual se traducirá en una señal para disminuir la incertidumbre.

De acuerdo con estudios internos por la INA que prepara con el Banco Mundial y que serán próximos a publicarse, se observa que viene una nueva oportunidad de inversión en México.

“Viene un nearshoring 2.0 a partir del 2027 hacia el 2030; se perfila una década de una oportunidad inmensa para desarrollar partes y componentes de alta tecnología”, resaltó Padilla en presencia de René Mendoza, representante de CAPIM. Detalló que se perfilan reglas de origen muy específicas para dar preferencia arancelaria a las partes y componentes que se han producidas en la región de Norteamérica.