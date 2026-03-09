El 83% de los sectores en México respaldan el T-MEC, aunque ven focos rojos como aranceles

El 83% de los sectores productivos en México respaldan el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) de cara a la revisión del acuerdo del 2026; aunque existen focos rojos como aranceles, reglas de origen y mecanismos de respuesta que se deben resolver, así lo confirmó los resultados sobre consultas públicas para la revisión del T-MEC.

De acuerdo con el documento realizado por la Secretaría de Economía sobre la consulta nacional del T-MEC, el acuerdo ha sido "positivo y muy positivo", por lo que no solo debe permanecer, sino fortalecer, consolidando al acuerdo como la columna vertebral de la estabilidad económica de la región de Norteamérica.

El análisis estadístico realizado tras 30 mesas de trabajo sectoriales muestra que el 49% de los respondientes percibe el impacto del T-MEC como "muy positivo", mientras que un 34% lo califica como "positivo".

En contraste, las voces que consideran que el tratado comercial trilateral ha sido perjudicial son mínimas, representando apenas un 5% de opiniones "negativas" o "muy negativas" entre los sectores consultados.

“El objetivo de las consultas, precisamente, era estar listos para el inicio de las conversaciones con los Estados Unidos. ¿Por qué lo presentamos hoy? Porque dentro de ocho días iniciamos el proceso”, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al señalar que viajará a Washington.

Expresó que el hecho de reducir la dependencia de Norteamérica respecto a otras regiones del mundo no había estado en texto en ningún otro comunicado. “Eso significa que está empezando a predominar la intención de competir con otras regiones del mundo”,abundó.

Agregó que se plantearon 54 elementos, de preocupación. “Nosotros planteamos 12 y la mayor parte de los 54 ya los resolvimos. De los 12 espero pronto resolver los que faltan, que se llaman Acero, Industria Automotriz y el famoso 25%, que ahora bajó, sobre Non-USMCA Compliance”.

Advirtió, no nos podemos dar el lujo de introducir elementos estructurales de incertidumbre en la relación entre los tres principales socios, cuando estamos compitiendo con países con niveles de certidumbre muy elevados.

Por ello, la mayoría de los sectores coincide en que el objetivo no debe ser renegociar capítulos sustantivos, sino mejorar su implementación y adaptar el tratado a nuevas realidades tecnológicas, como la digitalización y la sostenibilidad ambiental.

“El ejercicio de consulta confirma que el T-MEC es percibido como una pieza clave de la arquitectura productiva de América del Norte, cuyo valor radica en la estabilidad y previsibilidad que ofrece a un sistema de producción profundamente integrado”, señaló.