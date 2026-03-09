Garantiza Jalisco universidad privada a hijas e hijos de policías con programa único en México

El programa Legado del Gobierno de Jalisco permite que 192 hijas e hijos de policías estatales estudien una carrera universitaria con beca del 100 por ciento en instituciones privadas

Esta acción forma parte de una política para reconocer su labor y abrir nuevas oportunidades para sus familias

Para dignificar la labor de más de 6 mil elementos de seguridad estatal y apoyar a sus familias mediante una política integral que incluye mejores salarios, capacitación, apoyos para vivienda, descuentos en comercios y, como uno de sus pilares, becas universitarias para sus hijas e hijos, el programa Legado —presentado en abril de 2025 por el Gobierno de Jalisco— sigue creciendo y ya beneficia a 192 hijas e hijos de policías.

La apuesta del Gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, es reconocer el servicio de quienes arriesgan su vida por la seguridad del estado y garantizar que sus familias tengan oportunidades reales de desarrollo.

Las becas cubren el 100 por ciento de la colegiatura en universidades privadas, además de un apoyo económico de 2 mil pesos mensuales al iniciar la carrera y respaldo permanente para transporte.

“Es un súper apoyo porque muchos de los que tienen papás policías me deben de entender, es un trabajo que consume mucho tiempo. Yo, hasta la fecha, a mi mamá no la llego a ver más de dos horas en la casa, entonces sí es algo que nos apoya bastante. (Con Legado) el esfuerzo de mi mamá y el mío se complementan, y te sientes orgulloso”, menciona Gael, hijo de una policía vial del estado, quien cursa la Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Universidad del Valle de México (UVM).

Para acceder a estas becas, el proyecto inició en septiembre de 2025 con el Curso Semilla, un programa propedéutico dirigido a 220 hijas e hijos de personal operativo, 128 mujeres y 92 hombres.

Durante 13 semanas de formación, coordinadas por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco (SICyT), las y los jóvenes participaron en sesiones presenciales y virtuales que sumaron 618 horas de preparación, en las que trabajaron aspectos académicos y de desarrollo personal.

Las actividades abordaron temas como autoconocimiento, equilibrio personal, bienestar y vocación profesional, para que cada estudiante pudiera elegir con claridad la carrera y la institución donde continuaría su formación.“Mi papá está muy feliz, esto es gracias a él, porque quienes trabajan en seguridad saben la presión que se vive en ese trabajo. Él está más que contento”, cuenta Itzel, hoy estudiante de Ingeniería en Mecatrónica en la Universidad Panamericana (UP).

El objetivo no es únicamente prepararlos para la universidad, sino ayudarles a construir su proyecto de vida.

“Se llama curso propedéutico donde un equipo de psicólogos nos daba pláticas motivacionales y nos ayudaba a forjar nuestro carácter (...) Mi papá está muy contento, me dice que va a seguir echándole muchas ganas para que yo mantenga este apoyo, y yo estoy orgulloso de él”, señala Karen, hija de un policía estatal, quien cursa la carrera de Comercio y Negocios Internacionales en la Universidad Tec Milenio.

Durante el proceso, los aspirantes conocieron la oferta académica de 13 universidades privadas del estado. Entre las instituciones con mayor demanda estuvieron la Universidad del Valle de México (UVM), el ITESO y la Universidad Cuauhtémoc, y las carreras más solicitadas fueron Medicina, Derecho y Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Hoy, 192 jóvenes ya comenzaron sus estudios universitarios, mientras que el resto continúa definiendo la institución donde cursará su carrera.

Más allá de una beca, el programa busca construir un legado para que las hijas e hijos de quienes todos los días protegen a la sociedad jalisciense tengan acceso a oportunidades que transformen su futuro.

“Yo estoy completamente de acuerdo en que el gobierno nos esté apoyando de esta manera, mi papá lleva más de 25 años de servicio en la Policía Vial, entonces después de 25 años ver un fruto como este pues da muchísima alegría y claro que se agradece el apoyo”, comenta Emiliano, estudiante de la Licenciatura en Creación y Producción Audiovisual en la UP.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Jalisco no sólo fortalece a su corporación policial, sino que apuesta por sus familias.

Para saber más:

El programa no habría sido posible sin la participación de las universidades privadas de Jalisco, que se sumaron a la iniciativa otorgando los espacios académicos para las y los estudiantes.

Distribución de estudiantes por universidad aliada:

Centro Universitario Guadalajara LAMAR: 10 beneficiarios.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey: 3 beneficiarios.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO): 21 beneficiarios.

Universidad Autónoma de Guadalajara: 28 beneficiarios.

Universidad Cuauhtémoc: 32 beneficiarios.

Universitario Enrique Díaz de León: 12 beneficiarios.Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA): 4 beneficiarios.

Universidad del Valle de México (UVM) Guadalajara: 9 beneficiarios.

Universidad del Valle de México (UVM)

Zapopan: 49 beneficiarios.

Universidad Panamericana: 4 beneficiarios (2 sujetos a cumplir con el promedio requerido, pero ya asignados)

Universidad Tecmilenio: 1 beneficiario.

Universidad Tecnológica de Jalisco: 3 beneficiarios.

Universidad Tecnológica de México (UNITEC): 16 beneficiarios.