KIO anuncia inversión de 70 millones de dólares para nuevo centro de datos en la Ciudad de México

Este lunes, Kio Data Centers anunció la construcción de Mex 8, un nuevo centro de datos en Santa Fe que representa una inversión cercana a los 70 millones de dólares, La infraestructura sumará 4 megavatios (MW) de capacidad crítica, y ya cuenta con un 60% de su capacidad prevendida.

Así lo confirmó Octavio Camarena, director ejecutivo de Kio Data Centers, luego de la ceremonia de inicio de obras “es una inversión que puede crecer más porque estamos pensando en unas expansiones adicionales en la zona".

La cercanía con los usuarios finales es determinante en la nueva era digital, debido a la latencia, o tiempo de respuesta, “el que estés más cerca de los usuarios es muy importante, porque los milisegundos son básicos; si vas a tener un auto autónomo, servicios de salud o utilización de inteligencia artificial, los milisegundos cuentan y salvan vidas”, explicó

Este tipo de instalaciones, conocidas como centros de datos Edge, ubicados cerca de los usuarios finales, serán "fundamentales para la parte de la inferencia en el consumo de la inteligencia artificial".

La infraestructura digital es la columna vertebral de todas las actividades económicas, “antes se pensaba que el sector tecnológico era uno más, eso se acabó; el sector tecnológico y la infraestructura digital es donde se van montando todos los demás sectores”, añadió.

“Más del 70% de las startups del país están en la ciudad de México y solo vemos que ese número está creciendo año con año”, afirmó Manola Zabalza, secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.

La Ciudad de México, como centro financiero nacional, requiere de instalaciones confiables para sostener la migración del sector bancario hacia la banca digital, lo que convierte a proyectos como Mex 8 en “una infraestructura que permite desarrollar otras industrias en la ciudad”, puntualizó la funcionaria

La expansión generará “3,000 empleos de alta calidad que, beneficiarán a las y los capitalinos” dijo Zabalza.

Obras

Se prevé que las obras estén listas para primer trimestre de 2027, el edificio actual se va a demoler para construir las nuevas instalaciones. Camarena explicó que si bien Mex 8 aportará 4 MW, forma parte de un campus que ya opera en la capital, y que e su conjunto significarán 10 MW.

“El primer centro de datos que se puso en Querétaro fue de KIO, nadie como nosotros conocemos Querétaro y, de hecho, inauguramos recientemente lo que se llamó Querétaro 02, un centro de datos de casi 12 MW, muy potente”, contextualizó.

Los principales usos serán "las nubes públicas, plataformas de streaming, almacenamiento, servicios digitales, comercio electrónico, servicios financieros y, en un futuro cercano, tecnologías emergentes como "coches autónomos, ciberseguridad e inteligencia artificial".

El nuevo centro de datos operará con un sistema de enfriamiento de circuito cerrado, lo que permite reutilizar permanentemente el agua y reducir el consumo frente a los modelos tradicionales. "Actualmente el 79% de la energía que utilizamos proviene de fuentes de renovables y estamos comprometidos en incrementar ese porcentaje” dijo.

Potencial

Zabalza, reveló que existen conversaciones en curso para este tipo de inversiones, “es información confidencial, pero también estamos en pláticas con otros centros de datos que se quieren instalar en la ciudad; Azcapotzalco es una zona importante, pero sin descartar el sur de la ciudad que también tiene oportunidades importantes.