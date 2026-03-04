Conflicto en Irán amplifica contingencia por gas en Perú

En medio de una guerra en Medio Oriente que ha derivado en el alza de precio de los combustibles tras el cierre del estrecho de Ormuz, los principales yacimientos de gas natural de Perú han dejado de enviar combustible en los últimos días.

Y es que el Gobierno de Perú, a través del ministerio de Energía y Minas, declaró en emergencia el suministro de gas natural en el país por un período de hasta 14 días, luego de anunciar la suspensión del transporte de gas tras detectar una fuga y posterior deflagración en un gasoducto operado por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) -ubicada en Cusco- el domingo pasado.

"A través del Viceministerio de Hidrocarburos, y en el marco de sus facultades, se declaró en emergencia el suministro de gas natural mediante los Sistemas de Producción, Transporte de Hidrocarburos por Ductos y Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, por un periodo de hasta 14 días, desde el 01 hasta el 14 de marzo de 2026", señaló el ministerio en un comunicado.

Con ello, el Ejecutivo activó un mecanismo de racionamiento para la asignación de volúmenes de gas natural con el fin de priorizar el suministro a consumidores residenciales y comerciales regulados.

Colas y alza en precios

Desde el anuncio de la medida, colas de vehículos de varias cuadras se han formado en las calles de la capital de la nación andina intentando abastecerse de gas. Ello se ha sumado a la petición de diversos gremios como la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) para que el Poder Ejecutivo evalúe la emisión de una norma que permita que las industrias puedan usar fuentes alternativas de energía, como GLP, diésel y otras opciones disponibles, con el fin de asegurar la continuidad de sus operaciones mientras se restablece el suministro de gas natural.

Pese a la situación, Petroperú aplicó este martes nuevos incrementos en los precios del diésel, GLP y otros combustibles, no solo para uso vehicular, sino también usados para la generación eléctrica.

Dicha alza se da en medio del aumento sostenido en la cotización del petróleo, que en el caso del Wes Texas Intermediate (WTI), llegó ayer a cerca de 77.98 dólares por barril, un aumento de cerca del 30% en lo que va del año, en medio del conflicto bélico en Medio Oriente.

Según el nuevo listado de precios mayoristas de la petrolera estatal, el diésel B5 UV (de uso vehicular) tuvo un incremento de 4.84%, los gasoholes regular y premium tuvieron alzas de 1.58% y 3.15%, respectivamente, y el GLP distribuido en Lima tuvo un aumento del 0.55% en comparación con los precios que exhibía el 24 de febrero último.

A decir de Pedro Gamio, exdirector de Petroperú, un bloqueo físico (como el hundimiento de un buque) podría disparar los precios a niveles históricos de hasta 140 dólares, según estimaciones de Oxford Economics.

"Perú no será ajeno a este problema de Irán y nuestro plan de contingencia está debilitado por la situación de Petroperú", anotó.