El BCE advierte de una crisis energética

El Banco Central Europeo (BCE) advirtió que un conflicto prolongado en Oriente Medio y una caída sostenida del suministro energético podrían provocar un “repunte” de la inflación en la zona euro y afectar al crecimiento regional.

“Un aumento de los precios de la energía ejerce una presión al alza sobre la inflación, especialmente a corto plazo”, afirmó el economista jefe del BCE, Philip Lane, en una entrevista con el Financial Times.

El conflicto también sería “negativo para la actividad económica”, afirmó, según la transcripción de la entrevista publicada por el banco central.

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica y las represalias de Irán en la región han interrumpido los flujos de energía, con el crucial estrecho de Ormuz prácticamente cerrado.

Tanto los precios del petróleo como los del gas han subido considerablemente desde que comenzó la guerra el fin de semana.

Por su parte, la volatilidad de los mercados provocada por el conflicto en Oriente Medio ha aumentado las posibilidades de que el Banco de Japón posponga el alza de tasas en marzo.