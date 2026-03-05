Cozumel, sede de adiestramiento castrense impartido por fuerzas estadounidenses

Cancún, QRoo.- Se autorizó el ingreso temporal de personal militar de Estados Unidos a Cozumel, lo cual coloca al Caribe mexicano en el mapa de la cooperación bilateral en materia castrense, de acuerdo con un decreto publicado en el Diario Oficial Federal.

Se permitió la entrada de 12 elementos del Séptimo Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte para participar en el evento SOF1 “Capacitación MEXSOF (Defensa)” entre el 27 de febrero y el 15 de julio de 2026.

Los militares de Estados Unidos entrenaron en la Base Aérea Militar número cuatro ubica en Cozumel, de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tras la autorización otorgada por el Senado de México.

El decreto, firmado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, precisa que los 12 elementos de la delegación de tropas extranjeras tenían autorizado su ingreso al territorio nacional desde el pasado viernes 27 de febrero. Tras aterrizar en la Base Aérea Militar No. 1 en Santa Lucía, Estado de México, se tiene previsto que retornen a su país el próximo 15 de julio desde Cozumel.

Se precisa que la delegación está conformada por 12 elementos pertenecientes al 7/o. Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de los Estados Unidos de América. La delegación ingresará al territorio nacional con su armamento y será trasladada a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América.

El decreto precisa que la presidenta de México, por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional, deberá presentar un informe al Senado de la República sobre los resultados obtenidos, dentro de los 30 días naturales siguientes a la conclusión de las actividades.

Estos entrenamientos forman parte de esquemas de cooperación bilateral en materia de seguridad y combate a amenazas transnacionales, de acuerdo con lo aprobado previamente por el Senado de México.