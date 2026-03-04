Importación de gas natural desde EU registró nuevo récord en 2025

Las importaciones mexicanas de gas natural desde Estados Unidos cerraron el 2025 en un volumen récord de 6,668 millones de pies cúbicos por día, incrementándose 3.4% en un año, en el que se añadieron 219 millones de pies cúbicos diarios a estas compras que reflejan la creciente dependencia del país a las dinámicas de este insumo en el vecino del Norte.

Esto se observó luego de que el lunes la Administración de Información Energética (IEA, por su sigla en inglés) del gobierno estadounidense publicó las últimas cifras de envíos de gas del año pasado al resto del mundo, en que destaca el crecimiento de las compras mexicanas de este hidrocarburo, de las que 90% vienen de Estados Unidos.

El año pasado las adquisiciones sólo de gas traído mediante ductos del norte promediaron 6,638 millones de pies cúbicos por día, lo que impulsó el alza general de las importaciones al subir 3.4 por ciento. A la vez, el gas que se trajo en forma líquida por barcos estadounidenses incluso disminuyó en 3.1% de un año a otro, por lo que hubo envíos de un millón de pies cúbicos menos en este formato de importaciones que en 2025 promediaron 30 millones de pies cúbicos por día.

Del 2018 a la fecha, el incremento anual del volumen de compras de gas natural estadounidense se ha ubicado en un promedio de 4.9%, lo que significa que anualmente se añaden 261 millones de pies cúbicos por día a estas importaciones.

Pero si se trata solamente de las importaciones mediante ducto, en los últimos 20 años el incremento anual del volumen ha sido de 11.9% en promedio, lo que hoy explica la alta dependencia que se tiene hacia este insumo del cual se importa más de 60% del consumo nacional para su uso en generación eléctrica con plantas de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los requerimientos para procesos industriales.

Así, en comparación con el 2018 las compras de gas natural a Estados Unidos han aumentado 30%, en 1,542 millones de pies cúbicos diarios, si se suman las adquisiciones del hidrocarburo en su forma gaseosa y el gas licuado que se recibe por barco. Pero gracias al crecimiento de la red de gasoductos fronterizos, las adquisiciones únicamente de gas por ducto han aumentado 43% en el mismo lapso, con lo que se han añadido 2,012 millones de pies cúbicos por día únicamente en los últimos siete años.

En diciembre del año pasado, el promedio diario de gas natural importado de Estados Unidos por ducto fue de 6,042 millones de pies cúbicos, lo que significó un aumento de 7.1% o 406 millones de pies cúbicos por día adicionales en comparación con el mismo mes del 2024.

Tan sólo en el 2025 se han registrado los meses con las compras más altas históricas en volumen promedio: en mayo, se llegó a 7,268 millones de pies cúbicos diarios, récord que fue superado en junio con 7,287 millones de pies cúbicos por día y que volvió a pasarse en agosto en que se compraron 7,390 millones de unidades por día en promedio.

Desde que iniciaron los récords de importaciones, la EIA emitió un reporte en que detalló que las exportaciones de gas natural de Estados Unidos ingresan a México a través de cuatro corredores principales: sur de Texas, oeste de Texas, Arizona y California, con una capacidad combinada de aproximadamente 14,800 millones de pies cúbicos diarios.

Esto significa que la capacidad disponible está a un uso de 43% y todavía es posible incrementar las importaciones con infraestructura que ya existe.

El riesgo de la alta dependencia del gas estadounidense, según expertos, es que en coyunturas como emergencias climáticas que merman la producción o la actual reducción global de disponibilidad de gas desde Medio Oriente -por la escalada de ataques iraníes a puntos estratégicos de la región- Estados Unidos priorizará el consumo local para su industria y el uso en los hogares, y con el incremento global de precios por la creciente demanda, buscará exportar por buque su gas natural licuado a puntos de alta demanda como Europa, dejando su exportación por ducto -a la que acceden México y Canadá- como secundaria en orden de jerarquía.