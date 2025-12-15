Buscar
México inicia investigación antidumping a las importaciones de cerdo de Estados Unidos

La Secretaría de Economía inició una investigación antidumping y antisubvención sobre las importaciones de pierna y espaldilla de cerdo originarias de Estados Unidos, a solicitud de varias empresas que denunciaron prácticas desleales, según una resolución publicada la mañana de este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Reuters

