Sheinbaum y Ebrard explican paquete arancelario a países sin TLC: "Objetivo, proteger 350,000 empleos"

El gobierno federal anunció este lunes la imposición de un nuevo paquete arancelario con el objetivo de proteger alrededor de 350,000 empleos en México, principalmente en sectores clave de la manufactura, ante el crecimiento acelerado de importaciones a precios por debajo de los valores de referencia internacional.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que la medida fue enviada al Congreso de la Unión por instrucción de la presidenta y aprobada tras un amplio proceso de diálogo y ajustes con legisladores, industrias y socios comerciales. El funcionario subrayó que el propósito central del paquete no es geopolítico ni dirigido contra algún país en específico, sino corregir prácticas de competencia desleal que están afectando al empleo nacional.

“Si no tomamos medidas ahora, dentro de un año la pregunta sería cómo crear esos 350 mil empleos que ya habríamos perdido”, advirtió Ebrard Casaubón.

El titular de Economía detalló que los sectores más afectados por el crecimiento de importaciones son textil, vestido, calzado, siderurgia y la industria automotriz, esta última responsable de cerca de un tercio de los empleos manufactureros del país.

En particular, señaló que las importaciones automotrices han crecido a un ritmo de 34%, mientras que en acero el aumento ha sido de 12.4% en los últimos dos años; además, el vestido al 20.8% y el calzado al 22.3 por ciento.

Ebrard explicó que el paquete contempla 1,466 fracciones arancelarias distribuidas en 17 sectores estratégicos, con ajustes relevantes en autopartes, siderurgia, textil, vestido y aluminio, luego de que empresas advirtieron que no podían sustituir ciertos insumos en el corto plazo sin generar impactos negativos.

Asimismo, aclaró que los aranceles sólo aplican a productos provenientes de países con los que México no tiene tratado comercial, y que se mantendrán esquemas de cupos para empresas que producen y exportan desde territorio nacional.

Sheinbaum, según lo expuesto por el secretario, respaldó la medida al considerar que es preferible actuar de manera preventiva para proteger el empleo y fortalecer la industria nacional, en lugar de enfrentar una pérdida masiva de puestos de trabajo en el corto plazo.

Se detalló, además que, como parte del Plan México, el paquete arancelario se articula con una estrategia más amplia para elevar el contenido nacional en las cadenas productivas en 15%, incrementar la inversión hasta 28% del PIB y generar 1.5 millones de empleos, con especial énfasis en pequeñas y medianas empresas.