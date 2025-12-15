Es oficial: Entra en vigor segunda etapa de la Ley Silla

A partir de hoy, la Ley Silla es exigible en su totalidad; es decir, tanto el derecho al descanso durante la jornada laboral como la regulación de las pausas y el uso de los asientos a través de sus reglamentos internos, ambas obligaciones fueron impuestas con la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

La Ley Silla otorgó un plazo de 180 días a partir de su entrada en vigor, en junio de este año, para que los empleadores adecuaran su normativa interna a las nuevas disposiciones, ese periodo de transición venció este lunes 15 de diciembre.

Esto significa que la inspección del trabajo, además de contar con las sillas con respaldo para las pausas, ya puede exigir la documentación que compruebe que el derecho al descanso está incorporado en su reglamento interno de trabajo, así como la regulación de los tiempos de reposo, entre otros aspectos.

El incumplimiento de la Ley Silla puede sancionarse con una multa que va de los 28,285 a los 282,850 pesos. Este monto puede fijarse por cada trabajador afectado.

Este plazo para adecuar la normativa interna desató polémica cuando entró en vigor la reforma la LFT. Algunas interpretaciones legales señalaban que la nueva regulación no era exigible hasta que no se cumpliera con esta transición.

Sin embargo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) subrayó en diversas ocasiones que el derecho al descanso es exigible desde junio; es decir, desde que entró en vigor la reforma a la Ley Federal del Trabajo las personas podían acceder a su pausa durante la jornada laboral en una silla con respaldo.

“A partir de la entrada en vigor, el 17 de junio del 2025, la autoridad de trabajo puede programar visitas a los centros de trabajo, en el ámbito de su competencia, para verificar que las personas trabajadoras que realizan sus actividades de pie cuenten con un asiento o silla con respaldo”, afirmó Cointa Lagunes, directora de Normalización en Seguridad y Salud Laborales de la STPS durante una ponencia en la Federación Nacional de Salud Seguridad e Higiene Ocupacional (Fenassho).

La funcionaria de la dependencia también señaló que la Ley Silla es aplicable a todos los trabajadores sin importar la industria en la que se encuentren. La naturaleza del trabajo únicamente es un criterio para determinar si las personas pueden laborar sentadas o si la silla se debe colocar cercana al punto donde se realizan las actividades o en un lugar específico que destine la empresa para este fin.

¿Qué es la Ley Silla?

La Ley Silla es una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que reconoció el derecho de las personas a descansar durante la jornada laboral, como su nombre lo dice, en una silla con respaldo. Antes de este cambio, la legislación laboral contemplaba la obligación patronal de proporcionar asientos a los trabajadores, pero la disposición se vinculaba más como herramienta de trabajo, no como un elemento de prevención y cuidado de la salud.

La modificación a la legislación laboral busca prevenir los riesgos asociados con trabajar de pie por tiempos extensos. La postura vertical sin pausa está asociada con fatiga, tendinitis, várices, lesiones en las rodillas, dolores musculares, fascitis plantar y lumbalgia, entre otros padecimientos.

Si bien se trata de una regulación nueva en México, el derecho al descanso está reconocido en economías similares desde el siglo pasado, Chile y Argentina son algunos ejemplos.