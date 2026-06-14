Microapuestas, el principal foco rojo del Mundial 2026: especialista

Las microapuestas durante los partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026 serán el principal “foco rojo” de las apuestas generadas en la contienda a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá, planteó el investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, Gabriel Delgado Toral.

Las casas de apuestas en línea en México esperan un incremento de 40% a 50% en sus transacciones, precisó el académico al sostener que estas subirán de manera sin precedentes por las características únicas del encuentro deportivo donde participan 48 países y se han programado 104 partidos.

En este tenor, detalló que se estima que aproximadamente 43% de los consumidores o aficionados lo hagan por esta modalidad, cifra por encima del promedio internacional, que es de 33%, lo que habla del mismo número de oportunidades para la ludopatía (adicción a las apuestas).

Apuestas raras

Antes se apostaba por quien ganaba o perdía un partido; ahora se piensa que habrá cifras inéditas por saber quién ejecuta el primer tiro de esquina o recibe la primera tarjeta amarilla, cuál jugador mete gol y en qué minuto.

Apuestas en línea y la tajada del gobierno

El doctorante en Filosofía de la Ciencia precisó que no es posible comparar las cifras de ganancias generadas en el anterior Mundial de Catar 2022 debido a que en esa ocasión fueron solo 64 partidos y se vivía el segundo año de la pandemia por el Covid-19, y en ese evento comenzó el auge de jugar para obtener dinero en línea.

En entrevista, el maestro en Metodología de la Ciencia aclaró que las cifras acumuladas tampoco muestran el total ganado o invertido. Por ejemplo, en el anterior campeonato una persona podía apostar 100 pesos: 70% del dinero iba al organizador y 30% al gobierno.

Ahora, debido a los cambios en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, si alguien invierte 100 pesos deberá pagar 50 de este gravamen, por lo que el monto total apostado diferirá de los ingresos totales que tienen las empresas dedicadas a este giro.

Esto complica, estimó el economista, el cálculo justo del dinero generado debido a que la ley general de sorteos carece de regulación que sea aplicable tanto a casas de apuestas físicas como virtuales. A ello se suma que hay un submundo de apuestas del cual no hay una cifra exacta.

Delgado Toral comentó que Estados Unidos calcula aproximadamente 5 mil 500 millones de dólares en las de carácter deportivo, de las cuales 3 mil millones de dólares serían por ganancias en el mercado online.

El especialista en Economía Monetaria y Financiera agregó: Si bien la FIFA y la Federación Mexicana de Futbol tienen reglas estrictas en la materia, a partir de 2003 el patrocinador principal de la Selección Mexicana es Caliente.mx, empresa dedicada a esta práctica.

El investigador indicó que la Comisión Disciplinaria de la Federación sancionó con 57 años acumulados de suspensión a siete futbolistas por manipulación de partidos vinculadas con apuestas, ya que se documentaron casos de jugadores, cuerpo técnico o federaciones relacionadas con esta actividad.