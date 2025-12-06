Persistente baja en la confianza del consumidor: ¿Cómo impactó en las ventas del Buen Fin?

La confianza del consumidor sigue de capa caída. Este indicador hiló 11 meses a la baja en noviembre, justo cuando se celebró el Buen Fin, ¿impactó en los resultados de la llamada feria de descuentos?

La meta de la edición número 15 era registrar ventas por al menos 200,000 millones de pesos en los cinco días del evento, del 13 al 17 de noviembre.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), con datos de la Secretaría de Economía, aseguró que el Buen Fin superó expectativas, pues se concretaron ventas por 219,000 millones de pesos y un incremento de 13% en los negocios participantes.

Esto implica que las ventas promedio diarias fueron de 43,800 millones de pesos.

En 2024, el Buen Fin registró ventas por 173,800 millones de pesos (según lo publicado por Economía el 13 de diciembre de ese año). Esa edición se celebró del 15 al 18 de noviembre. Durante estos cuatro días, las ventas promedio fueron de 43,450 millones de pesos.

Si se ven las ventas totales, claro que hubo un incremento nominal de 26%; sin embargo, la edición del llamado fin de semana más barato del año de 2024 duró cuatro días y la de éste, cinco días.

Al comparar las ventas diarias promedio, el crecimiento nominal es de apenas 0.80%, al cual si se le descuenta el efecto inflacionario (3.61% en la primera quincena de noviembre) resulta negativo.

La meta se consiguió y por ello la Concanaco Servytur sostiene que “el programa se ha consolidado como una de las principales estrategias para impulsar el consumo interno, fortalecer la formalidad y apoyar a los negocios familiares en todo el país”.

Consumidor está cauteloso

Sin embargo, la percepción sobre el bolsillo de los mexicanos no está en su mejor momento. Así lo refleja el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), el cual, en su comparación anual, registró una caída de 3.49 puntos, la mayor desde noviembre del 2022.

“Además, el indicador suma 11 meses consecutivos de retrocesos, algo que no ocurría desde el periodo entre diciembre de 2019 y marzo de 2021, cuando cayó durante 16 meses”, expuso Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base.

A su interior, los cinco índices que conforman el ICC mostraron caídas anuales, las cuales fueron mayores en aquellos que evalúan la situación actual y futura del país.

"Los resultados reflejan un sentimiento pesimista de las familias (...), persiste un debilitamiento en las condiciones económicas de los hogares (actual y a futuro), lo que ha debilitado las evaluaciones de posibilidades de compra de bienes duraderos y no duradero”, comentó Janneth Quiroz Zamora, analista de Monex.

Lo anterior, dijo, aunado a factores internos que podrían limitar el gasto de consumo destinado a las compras de fin de año, como el enfriamiento del mercado laboral, la debilidad en la dinámica económica interna y la desaceleración de las remesas, un ingreso relevante para las familias mexicanas.

