Buen Fin tuvo 26.6% más ventas y supera meta

El Buen Fin 2025 superó las expectativas de ventas que tenían empresarios y el gobierno federal, que representó 26.6% más respecto al año previo, con un valor de 219,000 millones de pesos, informó la Secretaría de Economía y la Concanaco Servytur.

Al participar en el Sorteo del Buen Fin 2025, Vidal Llerenas, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía (SE), explicó que el resultado de la semana de descuentos del año fue superior en 46,000 millones de pesos respecto a los 173,000 millones de pesos reportados en la edición de 2024. Bajo este parámetro, el próximo año “se tendrá una vara alta el siguiente año, tendría que ser mejor”.

La meta proyectada por el gobierno federal y el sector privado era alcanzar 200,000 millones de pesos en ventas por el Buen Fin 2025, no obstante, durante los sondeos de la Concanaco se anticipaba que las compras aumentaban entre 25 y 30% en promedio.

La administradora general de Servicios al Contribuyente, Andrea Yoalli Hernández informó que la edición 2025 superó las expectativas, pues participaron mas de 35,000 comercios.

Refirió que 6 de cada 10 empresas registraron incremento en ventas de hasta 30% durante el Buen Fin, lo que conforma que el programa se mantiene como un motor que impulsa de manera directa los negocios formales, en especial a las micro, pequeñas y medianas empresas.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México) reconoció los resultados presentados por la Secretaría de Economía y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre la XV edición del Buen Fin 2025 y subrayó que el programa se ha consolidado como una de las principales estrategias para impulsar el consumo interno, fortalecer la formalidad y apoyar a los negocios familiares en todo el país.

Detalló que en este Buen Fin 2025 se realizaron más de 59 millones de transacciones, por al menos 250 pesos y participaron 13,500 comercios autorizados para realizar compras.

El subsecretario de Economía, Vidal Llerenas comentó que los resultados de la iniciativa reflejan el éxito de la colaboración entre los sectores público y privado para reactivar la economía, en sintonía con la estrategia de lo Hecho en México.