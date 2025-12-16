México hilará en 2025, dos años de crecimiento inferior al de América Latina y el Caribe: Cepal

La economía mexicana hilará dos años consecutivos creciendo debajo del desempeño promedio de América Latina y el Caribe, según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Mientras el PIB regional conseguirá una tasa de crecimiento de 2.4% este año, México avanzará a un ritmo de 0.4%, impactado por la incertidumbre generada por la amenaza de los aranceles y condiciones domésticas.

Para ponderar el impacto que ha tenido en México la incertidumbre en el comercio, basta recordar que en diciembre del año pasado, la misma Cepal tenía la expectativa de un crecimiento de 1.2 por ciento. Una tasa que recortó hasta 0.3% para abril, tras conocerse los aranceles recíprocos que planeaba aplicar Estados Unidos en el llamado “Liberation Day”.

El año previo, el 2024, el crecimiento de América Latina y el Caribe consiguió un crecimiento del PIB de 2.3% que también estuvo por arriba del 1.4% que consiguió México.

En el lanzamiento del Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, el Secretario Ejecutivo de la Comisión, José Manuel Xirinachs, precisó que solo Bolivia y México registrarán avances mínimos de crecimiento que van de 0 a 0.5% y dos con una contracción, que son Cuba y Venezuela.

En este momento se está realizando la conferencia de prensa desde la sede de la Comisión, en Santiago de Chile.

INFORMACIÓN EN PROCESO...