Huelga a la vista: Trabajadores de Naturasol acusan simulación laboral para frenar libertad sindical

La empresa de botanas comestibles Naturasol, S.A. de C.V., incurrió en “prácticas de simulación y esquemas modificatorios” con el objetivo de bloquear el derecho de sus trabajadores a la libre sindicación y a la negociación colectiva, permitida en la Ley Federal del Trabajo desde 2019, informó Roberto Mendoza, asesor de la Federación Obrera Sindicalista de la República Mexicana.

A la par de este conflicto, el entorno en el que se dirimen estas disputas genera comentarios en el sector obrero, donde se manifiesta incertidumbre en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) ante la salida del director general, un movimiento institucional que genera dudas sobre la continuidad en los criterios de la autoridad registral frente a los actos patronales encaminados a modificar los contratos colectivos existentes.

Mendoza detalló que la empresa ha recurrido a una opacidad en la identidad del centro de trabajo, al omitir nombres de calles y números en los recibos de nómina entregados a los empleados, registrando en su lugar un domicilio ubicado en Ciudad Satélite, Naucalpan, distante de la planta real de Tultepec.

Asimismo, el asesor explicó que tras la organización de los trabajadores para ser representados por el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Primero de Junio y la posterior obtención de su Constancia de Representatividad, la empresa presentó una contestación legal alegando la existencia de un contrato previo de 2024 para un centro de distribución en Cuautitlán Izcalli que amparaba a 15 personas.

De acuerdo con Mendoza, la empresa operó un aviso de consulta para cambiar el domicilio de ese contrato hacia Tultepec, un trámite donde participaron 100 personas que no guardan relación con los 15 empleados del pacto colectivo original.

El asesor sostuvo que el contrato colectivo cubre personas trabajadoras por centro de trabajo, no empresas en domicilios, por lo que no aplica un cambio de residencia que no incluya a la persona trabajadora cubierta originalmente.

Ante la falta de acuerdo para la firma del contrato, el Sindicato Primero de Junio interpuso un emplazamiento a huelga mediante un pliego de peticiones con fecha del 23 de junio, el cual se encuentra radicado ante el Tribunal Federal de Asuntos Colectivos bajo el expediente 839/2026.

Vacíos en el CFCRL

Este caso coincide con la salida del Director General del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ha sembrado inquietud entre las organizaciones sindicales, las cuales advierten que la transición en la dirección abre un periodo donde trámites faltos de precisión podrían ser validados ante la falta de una conducción fija que unifique los criterios de verificación.

Con el emplazamiento vigente desde el pasado 23 de junio, los trabajadores esperan que los tribunales federales apliquen los criterios de la reforma laboral, mientras el Centro Federal opera bajo una estructura en proceso de cambio.