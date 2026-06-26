¿Compras papas de bolsa? Esto encontró Profeco sobre su grasa, sodio y proteína

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó 67 productos disponibles en el mercado mexicano y encontró que algunas papas y frituras contenían más grasa y sodio, o menos proteína, de lo que indicaban sus etiquetas.

El estudio incluyó 33 papas fritas, cuatro productos elaborados a base de papa, 24 frituras de maíz y seis de trigo. Entre el 11 de marzo y el 13 de abril de 2026 se realizaron 3,421 pruebas para revisar su contenido neto, información comercial, grasa, proteína, carbohidratos, sodio y aporte energético.

Los resultados no significan que todas las papas de bolsa incumplan. De hecho, los 67 productos contenían la cantidad señalada en el empaque. Las diferencias se concentraron en algunos valores de la declaración nutrimental.

Hasta casi tres veces más sodio

Siete productos presentaron más sodio del declarado. La diferencia más amplia en términos proporcionales se encontró en las Tiritas sabor queso de Great Value: la etiqueta indicaba 360 miligramos por cada 100 gramos, pero el laboratorio detectó 1,003 miligramos, casi tres veces la cantidad informada.

En los Chicharrones Fuego de Great Value, la cantidad pasó de los 1,300 miligramos declarados a 2,828 miligramos por cada 100 gramos, más del doble.

También se encontraron diferencias en las papas jalapeño crujientes de Great Value, con 1,440 miligramos frente a los 1,076.5 declarados, y en las papas adobadas de la misma marca, que contenían 1,589 miligramos, aunque el empaque indicaba 1,053.

Otros productos señalados fueron los Chicharrones sabor chile limón de Great Value, los Sabritones Rodacas sabor sal y limón y las Donitas chile y limón de Totis.

papas fritasFreepik

El sodio merece atención porque la cantidad consumida depende no solamente de la concentración del producto, sino también del tamaño de la bolsa. Profeco retoma la recomendación de no superar los 2,000 miligramos diarios y advierte que una sola presentación puede aportar más de la mitad de ese límite.

13 productos tenían más grasa de la indicada

La grasa fue el componente con el mayor número de diferencias: 13 productos contenían más de lo declarado en su información nutrimental.

Entre las papas fritas aparece la presentación jalapeño crujiente de Great Value, que informó 24.6 gramos de grasa por cada 100 gramos y presentó 30.8 gramos.

Las Potato Chips Limón Crujiente de Valley Foods contenían 38.8 gramos, frente a los 32.8 declarados; mientras que las Potato Chips Ridge Crujiente de la misma marca registraron 35.6 gramos, aunque el empaque indicaba 29.4.

Una de las diferencias más amplias se encontró en Totis Pap’s Corte Casero: declaró 24 gramos de grasa y presentó 34.9 gramos por cada 100 gramos.

En la lista también aparecen Boka-Chitos de Bokados, Doritos Nacho, Takis Chile Limón, Churritos Naturasol, Sol Tubi-Papa Adobada y diferentes frituras de Great Value.

Esto no implica que dichos productos fueran los más grasosos de todo el estudio, sino que el contenido encontrado no coincidió con la cantidad declarada por el fabricante.

Menos proteína de la prometida

Diez productos presentaron menos proteína de la indicada en sus empaques.

Las papas queso jalapeño crujientes de Great Value declararon 7.7 gramos por cada 100 gramos, pero el laboratorio encontró 6.1. Las papas adobadas de la misma marca también indicaron 7.7 gramos y registraron 6.3.

Entre las frituras de maíz, Quesabritas contenía cinco gramos, frente a los 6.3 declarados. Rancheritos Original presentó 6.6 gramos, aunque la etiqueta informaba 7.8.

Profeco evaluó la veracidad de la declaración nutrimental, no si estos productos deben considerarse una fuente relevante de proteína. La observación se refiere a la diferencia entre lo informado en la bolsa y el resultado obtenido en laboratorio.

Un producto decía “+ queso”, pero no contenía queso

Boka-Chitos de Bokados recibió dos observaciones. Además de contener 36.4 gramos de grasa por cada 100 gramos, frente a los 26 declarados, su empaque utilizaba la expresión “+ queso”, aunque este ingrediente no aparecía en la composición del producto.

La distinción es importante: una botana puede tener sabor a queso mediante saborizantes sin incorporar queso como ingrediente. La descripción frontal debe permitir al consumidor entender qué está comprando.

¿Qué revisar antes de comprar papas de bolsa?

Para comparar dos opciones, conviene revisar la información por cada 100 gramos y no solamente por porción, ya que las marcas pueden utilizar porciones de diferente tamaño.

También es necesario considerar cuánto contiene la bolsa. Un producto con una concentración menor de sodio puede terminar aportando una cantidad elevada si se consume una presentación grande completa.

Papas fritasFreepik

Los sellos frontales permiten identificar rápidamente excesos de calorías, sodio o grasas saturadas, pero no sustituyen la revisión de la tabla nutrimental y la lista de ingredientes.

Las papas y frituras analizadas aportaron entre 448 y 579 kilocalorías por cada 100 gramos. Profeco recomienda moderar su consumo, conservarlas en su empaque cerrado y limitar su ingesta especialmente en personas con hipertensión, diabetes, sobrepeso u obesidad.

El estudio no establece una marca ganadora ni califica el sabor de los productos. Su principal hallazgo está en la etiqueta: aunque todas las bolsas cumplieron con el contenido neto, en algunas la grasa, el sodio o la proteína no coincidieron con lo declarado.