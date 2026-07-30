Puebla reunirá a 7,000 empresas en encuentro de proveeduría

Puebla será sede por segundo año consecutivo de Mexico’s Industry Supply Chain 2026, encuentro que reunirá a más de 7,000 empresas de México y 16 países los días 12 y 13 de agosto en el Centro Expositor para fortalecer la proveeduría industrial, la atracción de inversiones y la vinculación entre compañías.

El presidente nacional de la Cadena de Proveedores de la Industria en México (Capim), René Mendoza Acosta, señaló que la edición contempla 2,256 requerimientos de compra por un valor superior a 15,700 millones de dólares, la cifra más alta en más de 20 años de la organización.

Agregó que la revisión del T-MEC y las políticas para fortalecer el contenido nacional generan un escenario favorable para que las compañías mexicanas sustituyan importaciones y amplíen su participación en las cadenas de suministro.

De acuerdo con información oficial, el foro abrirá oportunidades para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de sectores como autopartes, alimentos, café, textiles, empaques, herramientas y manufactura.

En tanto, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui, anunció que durante el evento se presentará la plataforma digital Puebla Cinco de Mayo, que permitirá mantener la vinculación entre compradores y proveedores durante todo el año y ampliar la promoción de productos poblanos en mercados nacionales e internacionales.