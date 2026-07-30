Petróleo cae más de 1% tras propuesta de coalición de defensa marítima liderada por Arabia Saudita

El petróleo bajaba este jueves en una jornada volátil, mientras los ⁠inversionistas analizaban los planes propuestos para una coalición marítima liderada por Arabia Saudita destinada a reforzar la cooperación en defensa en el Mar Rojo, revirtiendo el alza de precios registrada a ⁠primera hora de la sesión.

Temprano, ⁠los precios subieron después de que Washington y Teherán volvieran a intercambiar ataques contra objetivos militares del bando contrario.

Los futuros del Brent bajabana 1.26 dólares, o un 1.39% a 89.48 dólares el barril, a las 16:41 GMT, tras alcanzar un máximo de 93.31 dólares. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate caían 53 centavos, o un 0.63%, a 83.93 dólares, luego de registrar un máximo de 85.94 dólares.

Arabia Saudita pretende liderar una coalición con otros países para reforzar la cooperación en materia de defensa en el estrecho de Bab el-Mandeb, el mar Rojo y el golfo de Adén.

El Ministerio de Defensa saudita ha informado de que 14 Estados, entre ellos Turquía, Pakistán, Egipto, Sudán y Yibuti, han emitido una declaración conjunta en apoyo de la propuesta de coalición multinacional de defensa marítima.

Los militantes hutíes de Yemen, alineados con Irán, declararon la semana pasada un bloqueo naval contra Arabia Saudita, amenazando la ruta del Mar Rojo -una alternativa al estrecho de Ormuz, en gran parte bloqueado- para el transporte de su petróleo hacia Asia.

"Existe la sensación de que hay una gran oferta a la espera de llegar al mercado una vez que todo esto ⁠se resuelva, y eso supone un lastre frente a ⁠cualquier tipo de subida drástica de los ⁠precios", afirmó John Kilduff, socio de Again Capital.

Las conversaciones entre Irán y Omán sobre la ⁠gestión del estrecho de Ormuz continúan, según la Agencia Iraní de Noticias Laborales, a pesar de que el miércoles se supiera que Irán había descartado la propuesta de Omán para una gestión conjunta regional de la vía navegable, según un alto funcionario iraní.

El ejército estadounidense afirmó haber atacado decenas de objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán, en una operación lanzada después de que Teherán disparara misiles balísticos contra las fuerzas estadounidenses en ⁠Oriente Medio.