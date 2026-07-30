Inversión de 140 millones de pesos de TAPI impulsará producción de oncológicos en Lerma

La empresa farmacéutica TAPI México anunció una inversión de 140 millones de pesos para ampliar su planta ubicada en Lerma, con el objetivo de fortalecer la producción nacional de ingredientes farmacéuticos activos (API) y avanzar hacia una mayor autonomía en el abasto de medicamentos, principalmente para tratamientos oncológicos.

La primera fase arranca este año con 40 millones de pesos de inversión por parte de la empresa y 100 millones de pesos adicionales provenientes de una alianza con un proveedor nacional para desarrollar la producción de 5-fluorouracilo, un ingrediente esencial para medicamentos oncológicos “y una segunda fase programada para 2027, en la que se invertirán 60 millones de pesos adicionales para expandir la capacidad productiva de otras líneas en esta planta, que es la única que la compañía tiene en el continente americano”, dijo el director general de TAPI México, Pedro Goya.

“Esta planta nació en 1983 y fue adquirida por TEVA en 2004, contamos con más de 210 colaboradores y un portafolio de más de 35 APIs, 12 líneas de producción y un equipo destacado profesional, experimentado y totalmente comprometido en producir y suministrar APIs en todas las categorías de oncología, respiratorio y endocrinología”, agregó

Las APIs que se producen se utilizan en 68 medicamentos del compendio de insumos para la salud, la planta es un centro de exportación con mercado en Canadá, Estados Unidos, Unión Europea, América del Sur y México, con cumplimiento regulatorio ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y autoridades de Europa, Brasil y Japón.

Esta iniciativa contribuirá a la generación de 10 empleos directos especializados por un mínimo de 5 años y 250 empleos indirectos durante la fase de construcción y puesta en marcha de la planta.

Fortalecen producción nacional

En representación de la Secretaría de Economía (SE), Javier Dávila, director general de Planeación y Evaluación, destacó que el proyecto se alinea con los objetivos del Plan México impulsado por el Gobierno federal para fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico y la producción nacional de medicamentos.

“México hace muchos años hacía APIs, fuimos expertos en hacer vacunas, por ejemplo, de tener cobertura universal de un esquema de vacunación amplísimo, se ha venido desdibujando en algún momento con el paso de los años”, detalló.

La inversión reafirma la confianza de las empresas en la entidad, la cual concentra más de 1,300 unidades económicas del sector químico-farmacéutico que generan alrededor de 60 mil empleos, señaló Raymundo Tenorio Aguilar, director general de Industria del Gobierno del Estado de México.

El proyecto “incorpora conocimiento y tecnología avanzada, contribuye directamente a la seguridad sanitaria de la población y fortalece a una industria estratégica como es la químico-farmacéutica”, añadió.

Durante la ceremonia fue develada la placa del distintivo Hecho en México, el cual acredita que sus procesos, mano de obra e insumos cumplen con los criterios de producción nacional. La empresa cuenta con “más de 75% del volumen de materia prima proveniente de proveedores locales. Somos parte de una cadena de suministro que brinda trabajo y oportunidades económicas dentro del país”, dijo Goya.