Subestimada la concentración de poder

Aunque muchas lúcidas inteligencias han dicho que hay una alta probabilidad de que las encarnizadas disputas por las candidaturas para 2027 y luego para 2030 y la elección presidencial debiliten a la coalición gobernante que encabeza Morena, quien esto escribe no está de acuerdo.

¿Por qué disentir? Quizá por la pragmática máxima de Mark Twain: “siempre que te encuentres del lado de la mayoría, es momento de detenerte y reflexionar”; pero también por creer que subestiman la concentración de poder, la cual resultó del cambio de régimen que produjo el desmantelamiento institucional del sexenio pasado.

Hoy son nota las disputas morenistas, como su momento lo fueron los forcejeos priísta, pues al PRI, en el clímax de su poder, acudían quienes deseaban hacer de la política un proyecto de vida. ¿Cuánto tiempo pasó para que las disputas priístas fueran incontrolables y, a fines del siglo pasado condujeran a otro histórico ciclo político de la vida nacional? Conste, es pregunta.

Despojos: ¿devolver predios?

Ante la mediática y amplia difusión del plantón vecinal que reclama el despojo de sus propiedades en el corazón de la zona residencial de la Colonia del Valle, se explica y justifica que Cara Brugada, Jefa de Gobierno de CDMX haya puesto en marcha medidas para prevenir el eventual daño a su imagen política.

César Cravioto, Secretario de Gobierno y Bertha Alcalde Luján, fiscal de CDMX, como encargados de operar el plan, han apurado investigaciones, detenido a dos mujeres vinculadas a instancias del gobierno de la capital de la República y se han comprometido a atacar de raíz del problema.

A pesar de la enérgica campaña, el reto es someter a una red criminal que en pocas horas se apodera de casas y edificios y por la complicidad de funcionarios y notarios públicos no hay poder que los desaloje. Por esa razón, parece temerario que la autoridad de CDMX se comprometa a devolver los predios a sus legítimos propietarios.

Soluciones de ayer, problemas de hoy

Ha sido recibido con beneplácito la noticia de que en segundo trimestre de 2026 creció 2.5 % la economía de la República, sin que siquiera nos detengamos a pensar que las tasas anuales de crecimiento económico no son suficientes para compensar los crecientes costos del envejecimiento poblacional.

Tal circunstancia es, como se repetido en este espacio, la mejor prueba de que los problemas de hoy fueron soluciones coyunturales de ayer. En noviembre de 2000, el Presidente Fox, se negó a violar la promesa de campaña que no habría más déficits fiscales.

José Ángel Gurría, les había dicho: “el manejo de las partidas presupuestales da margen para un défict de 3%, financieramente viable. Tendrán más de 200 mil millones de pesos extra para los dos primeros años sortear la recesión norteamericana que ya empezó”. La negativa de Fox fue el principio de un crecimiento mediocre de 1.2 a 1.5 por ciento anual. Y. hasta hoy, ningún gobierno ha podido solucionarlo.

Notas en remolino

Informa el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE que ha solicitado 36 mil millones de pesos para gasto operativo, calculando incluir 4 mil 687 millones de pesos para prevenir el costo de una consulta popular de revocación de mandato. Improbable que se lo aprueben, por aquello de la austeridad francisca del Gobierno … No se puede tocar las campanas y andar en la procesión. Discordancia en la promesa de hallar culpables del asesinato de los normalistas de Ayotzinapa y el compromiso de encontrar la verdad de lo ocurrido … Y luego dicen que no. La agencia Fitch afirmó que la calificación de México sería mejor, pero que en las condiciones actuales Pemex es un lastre … El caso de la propiedad de Vulcan, isla con gran yacimiento de Calico, no lo negoció el gobierno anterior y, la empresa que lo explotaba ahora reclama la propiedad … No es por intrigar, pero hasta la histórica dirigente marxista Rosa de Luxemburgo opinó: “La libertad es siempre libertad para quien piensa diferente” …