Gobierno exhibe a estaciones de servicio que se rehúsan a estabilizar precio del diésel

El Gobierno de México generó un mapa interactivo para identificar y ubicar las estaciones de servicio que no cumplen con el acuerdo voluntario para la estabilización del precio del Diésel a nivel nacional.

A través de Petróleos Mexicanos (Pemex) indicó que 8,603 estaciones (84% del sector) están adheridas al acuerdo, de estas, 618 se sumaron entre el 12 y 17 de julio.

No obstante,hasta el 24 de julio, sólo 1,538 estaciones continúan vendiendo este combustible a precios significativamente superiores a los observados en el mercado.

En este tenor, Pemex precisó que el precio nacional referente se mantiene por debajo de $27.00 pesos por litro y, en zonas fronterizas, menor a $25.39 pesos por litro, gracias a la tasa del IVA del 8% en esas regiones.

Debido a la renuencia de las estaciones para estabilizar el precio del hidrocarburo, el Gobierno de México creó un mapa digital que permite identificar las estaciones de servicio que comercializan diésel a un precio superior al establecido.

Los interesados en conocer cuáles son las gasolineras que no han corregido sus precios deben ingresar a la siguiente dirección:

Enlace imagen Estaciones de servicio que no cumplen con el Acuerdo Voluntario para la estabilización del precio del Diésel a nivel nacional.Foto EE: Especial

Una vez en el sitio se puede identificar en qué estados hay más reticencia por cumplir con lo acordado con el Gobierno de México.

De tal manera, las autoridades federales exhortaron a dichas gasolineras a sumarse a este compromiso por el pueblo de México, que busca garantizar la estabilidad económica de quienes menos tienen.

La autoridad dejó en claro que se mantienen vigentes acciones coordinadas para fortalecer la estabilidad de los precios del diésel, mediante la aplicación de estímulos fiscales al IEPS, la reducción de comisiones por medios de pago electrónicos, el respaldo de Pemex con combustibles a precios competitivos y mejoras en la logística de suministro, y seguridad en estaciones y carreteras.