Coca-Cola anticipa impacto de corto plazo por aumento del IEPS a bebidas saborizadas en México

El director ejecutivo de The Coca-Cola Company, James Quincey, reconoció que el impuesto especial a bebidas azucaradas y con edulcorantes no calóricos tendrá un impacto de corto plazo en sus operaciones en México, y ya prepara una estrategia para hacerle frente, en caso de ser implementado a partir de enero de 2026.

El efecto se podría ejercer presión sobre los precios de sus productos y en el comportamiento del consumidor, como se observó en 2014, cuando se aplicó por primera vez el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en el país.

“En 2014 hubo un aumento de impuestos en México al que pudimos adaptarnos duplicando el marketing y la innovación, utilizando toda nuestra tecnología RGM (Revenue Growth Management) y la ejecución del sistema de embotellado para superarlo”, comentó.

Por lo que ahora que se sabe cuál es la política final en México, la empresa está concentrando todos sus recursos en ajustar su estrategia, aseguró James Quincey.

Las embotelladoras en México, prosiguió, preparan un plan que comenzarán a ejecutar este mismo año para adaptarse de manera efectiva al nuevo impuesto especial, que podría aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

La Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC) se comprometió a reducir un 30% las calorías en los refrescos y que, en un año, más del 70% del volumen comercializado en el país sea bajo en calorías.

El jueves 16 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó aumentar el impuesto especial a las bebidas saborizadas, que contengan cualquier tipo de azúcares añadidos, a 3.08 pesos por litro para 2026, desde la cuota actual de 1.64 pesos por litro.

Las bebidas endulzadas con edulcorantes pagarán un IEPS de 1.5 pesos por litro. Este impuesto sería nuevo para esta categoría en caso de que sí aplique la medida que aún falta ser votada por los senadores.

Para James Quincey, el IEPS aprobado por los diputados la semana pasada es “significativo”.

La aplicación de este impuesto tiene como objetivo proteger la salud de los mexicanos, reduciendo el consumo de bebidas azucaradas que están asociadas con el aumento de enfermedades crónicas como la diabetes, obesidad e hipertensión.

Datos de la Secretaría de Salud indican que se destinan más de 110,000 millones de pesos en la atención de solo tres enfermedades: diabetes, hipertensión y falla renal, a las cuales se les ha relacionado con el consumo en exceso de refrescos o bebidas azucaradas.

El secretario de Salud, David Kershenobich, dijo la semana pasada que los recursos recaudados a través del IEPS a bebidas azucaradas y con endulzantes no calóricos se usarán para promover la innovación en la elaboración de alimentos funcionales.

Además de financiar programas enfocados en la prevención del sobrepeso, la obesidad y enfermedades relacionadas con el consumo alto de azúcar, así como para apoyar proyectos estratégicos de la Secretaría de Salud.

“Hay que evitar pensar en una sola medida e ir pensando cómo vamos aumentando el tipo de medidas que redunde en una mejor atención a la población y que logremos por primera vez estabilizar la curva de las enfermedades crónicas y disminuirlas”, añadió.

La IMCC está integrada por las embotelladoras Coca-Cola FEMSA, Arca Continental, Bepensa, Corporación Del Fuerte, GE Nayar, Embotelladora de Colima (ECO) y Bebidas Refrescantes de Nogales (BRN).