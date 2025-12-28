La Bolsa Mexicana de Valores gana 46.88% en dólares en el 2025

Los principales índices de las Bolsas mexicanas ganan más de 46% en dólares, a tres días de que termine el presente año, el incremento es impulsado por la debilidad en la moneda estadounidense.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P/BMV IPC, gana 46.88% en dólares en lo que va de 2025, mientras que en pesos el rendimiento es de 32.56 por ciento.

El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), apunta un incremento de 43.46% en dólares, en comparación con 29.14% medidos en pesos.

La diferencia del rendimiento se da gracias a la apreciación de 14.32% de la moneda mexicana frente al billete estadounidense en el mismo periodo, con el dólar interbancario pasando de 20.8869 pesos a finales de 2024 a 17.8930 unidades al 26 de diciembre.

Julián Fernández, analista independiente, aseguró que la diferencia en los rendimientos cuando se miden en dólares se explica primordialmente por el comportamiento del tipo de cambio y cómo este afecta el valor final de la inversión.

“El tipo de cambio actúa como un determinante del rendimiento real, ya que puede actuar como un multiplicador de ganancias o como un reductor de retornos dependiendo de la dirección en la que se mueva la moneda”, explicó.

Agregó que cuando se evalúa el desempeño de la bolsa mexicana en dólares durante un periodo de fortalecimiento del peso, “esta dinámica genera una ganancia extra para el inversionista que mide su retorno en dólares, ya que el efecto cambiario eleva el desempeño total por encima de lo que se observaría si solo se considerara la moneda nacional”, explicó

Antonio Hernández, analista del sector consumo en Actinver Casa de Bolsa, consideró que la BMV ha tenido un desempeño sobresaliente en términos de dólares, lo que la ha posicionado favorablemente ante los inversionistas globales.

“El tipo de cambio mexicano ha demostrado una solidez que fue bastante difícil de pronosticar hace unos meses”, aseguró y afirmó que esta apreciación se atribuye a que México ha exhibido una disciplina fiscal y monetaria buena que en comparación con muchos otros países.

Otro factor que resaltaron es que “mientras que el dólar experimentó una depreciación frente a las economías emergentes del 5% y frente a las desarrolladas de 8.8%, el peso mexicano ha mantenido una fortaleza superior, apreciándose 12 puntos porcentuales frente al dólar”, aseveran.

Y resaltaron que la volatilidad del tipo de cambio ha sido baja, lo que también es un indicativo de la solidez de la economía mexicana.

Peñoles y Gentera las que más ganan

De mamera detallada, las firmas como Industrias Peñoles, Gentera, Cemex, Grupo México y Megacable son las presentan el mejor retorno en dólares.

La empresa que más gana al interior del índice es Peñoles, un grupo minero-metalúrgico líder mundial en plata afinada y matriz de Fresnillo, cuya acción en la BMV en dólares sube 327.1%, frente a un retorno de 267.9% en pesos.

Le sigue Gentera, grupo especializado en microfinanzas cuyo principal activo es Compartamos Banco, que gana 125.2% en dólares y 93.95% en pesos y Cementos Mexicanos (Cemex), con un retorno de 112.9% en moneda estadounidense y de 83.39% en moneda local.

También Grupo México, el cuarto productor de cobre a nivel mundial, apunta un incremento en dólares de 103.4%, mientras que en pesos es de 75.16 por ciento.

La acción que más cae en lo que va del presente año en la BMV, pierden menos en dólares que en pesos, gracias al “súper” peso mexicano.

Genomma Lab, productora de farmacéuticos y de cuidado personal, es la única que pierde en dólares con 16.5% y en pesos con 29.38 por ciento.

En el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la BMV, el efecto es el contrario: los rendimientos son menores por la apreciación del peso frente al dólar. “Aunque los activos en este sistema se encuentran listados en pesos para facilitar su acceso, estos replican valores que cotizan originalmente en dólares, como acciones de Nueva York o ETFs globales”, dijo el analista independiente, Julián Fernández.