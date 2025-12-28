Peso se aprecia por quinta semana consecutiva

El peso mexicano se apreció frente al dólar en la semana, con lo que apuntó su quinta jornada con avances, en una semana marcada por baja liquidez y sin datos económicos relevantes debido al periodo vacacional de fin de año.

La relativa estabilidad de los mercados locales fue también atribuida a la expectativa de que la Reserva Federal estadounidense podría seguir reduciendo las tasas de interés el próximo año, mientras que Banco de México (Banxico) pondría en pausa su ciclo de suavización monetaria.

De acuerdo con datos del Banxico, la moneda mexicana cerró en 17.8930 pesos por unidad con una ganancia de un 0.27% o 4.88 centavos.

En su comparación semanal, el peso se apreció 0.59% y sumó cinco semanas al hilo con ganancias frente al billete verde, por lo que acumula un incremento de 3.20 por ciento. En 2025, la divisa muestra una apreciación de 14.32 por ciento.

El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al dólar con una canasta de seis monedas de referencia, retrocedió 0.59% a un nivel de 98.02 unidades la semana pasada.

Las divisas más apreciadas fueron el rublo ruso con 4.06%, el peso colombiano con 3.17%, el won surcoreano con 2.43%, el dólar australiano con 1.51%, la corona noruega con 1.32% y el dólar neozelandés con 1.27 por ciento.

Mientras que las únicas divisas depreciadas en la semana fueron la rupia india con 0.62%, la lira turca con 0.19%, el peso argentino con 0.18% y el sol peruano con 0.01 por ciento.

"El peso está fuerte, pero también muy cerca de zonas donde el mercado suele tomar utilidades", dijo Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de inversiones IMB Capital Quants.

"Para los siguientes días, el escenario base es consolidación con sesgo lateral, un tipo de cambio moviéndose en rangos, con micro-movimientos amplificados por baja liquidez de fin de año", agregó.

Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Financiero para Banco Base, aseguró que la apreciación semanal del peso ocurrió a la par de un retroceso del dólar estadounidense y la expectativa de mas recortes por parte de la Fed.

“La expectativa de que la Reserva Federal seguirá con una política monetaria flexible en 2026, con inyecciones de liquidez y recortes en la tasa de interés y en la semana se publicaron algunos indicadores considerados negativos en Estados Unidos”, aseguró la experta.

Aseveró otro factor detrás de la debilidad del dólar son las inyecciones de liquidez de la Reserva Federal, que se anunciaron con un ritmo de 40,000 millones de dólares por mes, con el objetivo de que se observe estabilidad en el mercado de repos. Ante esto, Gabriela Siller adelantó que es muy posible que el peso siga apreciándose hasta 17.65 pesos por dólar durante el primer trimestre del 2026.

Surgen dudas sobre la apreciación del peso mexicano

Los inversionistas en Chicago tienen dudas sobre si el peso seguirá apreciándose frente al dólar, y ese sentimiento se vio reflejado en sus posiciones especulativas a favor de la moneda mexicana la semana pasada.

De acuerdo con los últimos datos, las posiciones netas especulativas a favor del peso mexicano publicadas por la CFTC se ubicaron la semana pasada sobre los 87,100 contratos, lo que representa una caída de 19,900 contratos, frente a los 107,000 de la semana previa, equivalente a una reducción de 18.59 por ciento. (Con información de agencias)