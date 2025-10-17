Diputados aprueban impuesto a videojuegos "violentos" y a bebidas "light" y "cero"

El Pleno de la Cámara de Diputados avaló, luego de la media noche de este viernes, las modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), en donde se contemplan gravámenes para los videojuegos “violentos”, así como una cuota a bebidas “light” y “cero”.

Luego de una discusión acalorada, que se alargó hasta la madrugada de este viernes y en donde se acusó a Morena de ceder ante los cabilderos de las refresqueras, los y las legisladoras aprobaron en lo general y en lo particular, las modificaciones con 337 votos a favor, 126 en contra y cero abstenciones. Con ello, se turnó al Senado de la República.

Se presentaron más de 200 reservas, de las cuales sólo una fue aprobada. Dicha reserva fue el pacto al cual llegaron el jueves por la mañana el gobierno federal - Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de Salud -, diputados de Morena y refresqueras para que las bebidas con edulcorantes paguen una menor cuota de impuesto.

Originalmente, la propuesta de la Ejecutiva Federal era que la cuota incrementara de 1.6451 a 3.018 pesos por litro para el siguiente año en bebidas saborizadas, y se ampliara la base del impuesto a bebidas saborizadas con edulcorantes añadidos.

Sin embargo, tras la reunión con refresqueras, se acordó que la cuota para las bebidas con edulcorantes, donde están las “light” y las “cero”, sea de 1.5 pesos por litro, mientras que la industria acordó ciertas acciones, como continuar con la reformulación de productos, así como el lanzamiento de nuevas presentaciones y porciones, ampliar oferta de portafolio de productos bajos de calorías, impulsar mercado de bebidas reducidas y sin azúcar, así como la autorregulación publicitaria.

En tanto, para las bebidas saborizadas restantes – incluyendo sueros orales y bebidas electrolíticas con azúcares añadidos - la cuota se quedará en 3.08 pesos por litro.

La reunión, acusaron, fue en “lo oscurito” y sólo perjudica al consumidor, incluso afectando la canasta básica, acusaron los diputados y diputadas de oposición.

“Esto es una farsa, simularon un acuerdo con las refresqueras, porque a las refresqueras no le cobran impuestos y el acuerdo con la gente, a la que sí le están clavando el diente, diciéndole que es porque son bebidas azucaradas, cuando le están poniendo nuevos impuestos a bebidas no azucaradas, o son sumamente mentirosos o no tienen un gramo de vergüenza”, señaló el panista José Elías Lixa.

A respuesta expresa, el líder parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que no había ningún cabildero, sólo funcionarios y representantes de la industria, en un afán de “recomponer” relaciones con el sector económico.

“Debo de advertirlo y aceptarlo, en apariencia la cuarta transformación se ha alejado de los grupos económicos del país, incluso de los medios de comunicación y hasta de asociaciones religiosas, y lo que este gesto implica es más allá de una reserva, lo que este gesto político y legislativo implica es que queremos recomponer nuestra relación con el sector económico del país”, dijo.

Absurdo y peligroso

En cuanto al IEPS de 8% que se aprobó para los videojuegos violentos, la oposición señaló que esto era un “impuesto absurdo”, así como un precedente “peligroso”, que el único fin que tiene es recaudatorio, contrario a lo que ha dicho el gobierno federal.

Asimismo señaló que este, y las actualizaciones a los llamados impuestos saludables, es sólo una estrategia más para incrementar la recaudación de impuestos, y no ven por el bienestar ni salud de las personas.

“Oficialmente subirán el impuesto a las bebidas saborizadas, subirán el impuesto al tabaco, subirán el impuesto a las apuestas y hasta a los videojuegos, ¿qué culpa tienen los gamers? (...) Ojalá con gravar videojuegos acaben con la violencia. Pobres gamers, ahora los tachan de ser ellos corresponsables de la violencia en este país. La verdad, es que no hay estrategia, solo hay recaudación fácil”, aseveró Patricia Elizondo, de Movimiento Ciudadano.

Otras modificaciones es ajustar a 100% el IEPS a cigarros, puros y otros tabacos labrados, mientras que para los productos hechos a mano la nueva cuota será de 32%, así como el aumento gradual de la cuota específica por cigarro.

Respecto a los juegos y sorteos, se pasó de 30 a 50% para desincentivar su uso, así como la creación de un IEPS de 8% a videojuegos de contenido violento.