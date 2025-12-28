Rodgers y Steelers tendrán última prueba de fuego

A los 42 años es natural que se estén viviendo los últimos juegos de Aaron Rodgers. Los Steelers apostaron por él y esta temporada están a un suspiro llamado ‘Semana 18’ de alargar el proyecto hacia playoffs o de cerrar un episodio que acercaría al quarterback a la puerta de salida.

Aaron busca levantarse en Pittsburgh tras el ocaso que vivió con los Jets de Nueva York, donde padeció una lesión que lo dejó fuera de la temporada 2023. El 2024 fue también decepcionante cuando le mermaron las lesiones. Primero, tuvo que recuperarse de la rotura del tendón de Aquiles y después, del tendón de la corva. El año pasado tuvo un promedio de profundidad de pases de 6.8 yardas, el más bajo de su carrera, que lo colocó en el puesto 31 de la liga.

Rodgers firmó con Pittsburgh en junio pasado, pero pese a tener más actividad en cancha, no ha expresado estadísticas impecables. Ha sido capturado más veces (596, antes del juego del domingo ante los Browns) que cualquier otro jugador en la historia de la NFL. Este domingo en la semana 17, su vigencia y la del equipo están en el aire.

La derrota 13-6 ante los Browns impidió que Pittsburgh asegurara su primer título de división desde 2020 y ahora, prepara una batalla a todo o nada por la AFC Norte contra Baltimore Ravens en la Semana 18.

El problema para Pittsburgh fue que Rodgers y los Steelers no supieron aprovechar los puntos flacos de los Browns. Los Steelers solo anotaron dos goles de campo en los primeros tres cuartos. Las dos intercepciones de Sanders resultaron en cero puntos para Pittsburgh. Contra la defensa aérea de Cleveland, líder de la liga, Rodgers logró solo 168 yardas, 58 de ellas en la última serie ofensiva, y los Browns lograron aplastar el juego terrestre de los Steelers. Rodgers completó 21 de 39 pases para 168 yardas, sin touchdowns ni intercepciones.

Rodgers firmó un contrato por un año y 13.65 millones de dólares con el equipo. En caso de que Steelers avance a playoffs, el QB recibirá una bonificación de 500,000 dólares y eso le permitiría obtener bonificaciones adicionales de su contrato.