Trigo cae antes de las conversaciones de paz entre Trump y Zelenski

Los futuros del trigo en la bolsa de Chicago bajaron el viernes después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que se reunirá el domingo con el presidente estadounidense, Donald Trump, para continuar las conversaciones sobre el fin de la guerra en Ucrania.

Los futuros del trigo habían subido a principios de semana por las preocupaciones sobre la escalada bélica en la zona de exportación del mar Negro.

Los futuros del maíz y la soja subían y bajaban porque el escaso comercio del viernes provocaba volatilidad en el mercado.

El contrato de trigo más activo de la Bolsa de Chicago bajó 3.15 centavos, a 5.1825 dólares por bushel.

"La reunión del domingo está quitando un poco de impulso al trigo de Chicago hoy; se esperan que pueda haber algún progreso para llegar a un acuerdo comercial", dijo Randy Place, analista de Hightower Report.

La soja CBOT bajó 4 centavos, a 10.7250 dólares el bushel. El maíz perdía 1.75 centavos, a 4.4950 dólares el bushel.

El comercio ha sido poco después del festivo de Navidad y de antes del fin de semana y del final de año, con muchos operadores recogiendo beneficios y saliendo del mercado. La falta de noticias frescas en el maíz y la soja también ha dado a los agentes del mercado pocos incentivos para negociar.

La abundante oferta mundial de soja ha mantenido a raya los futuros del grano, mientras que la fuerte demanda de maíz estadounidense ha sostenido un soporte para los futuros del maíz.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, declaró este domingo que un acuerdo de paz está próximo a concretarse. “Creo que estamos listos para un pacto. Las conversaciones están en su fase final. [Lo que salga de ellas] será bueno para Ucrania. Bueno para todos”, recalcó el inquilino de la Casa Blanca.