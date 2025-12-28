En el 2026 la economía mexicana crecerá 0.9%; este año lo haría en 0.3%: IIF

La economía mexicana conseguirá un crecimiento de 0.9% en el 2026, con el que hilará dos años consecutivos creciendo por debajo de 1% y muy lejos del promedio alcanzado previo a la pandemia de 1.8 por ciento, según estimaciones del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por su sigla en inglés).

Este desempeño será un poco más dinámico del que esperan para el 2025, que estiman en 0.3% pero seguirá reflejando el ambiente de incertidumbre por los aranceles; la renegociación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, el llamado T-MEC y la fragilidad institucional que prevalece a nivel interno, señalaron.

En el primer diagnóstico sobre el panorama que avizoran para el PIB de México, agregaron que “la economía también se verá impactada por la desaceleración de las remesas; el limitado margen fiscal del gobierno y las deficiencias de su infraestructura”.

Para ponderar la expectativa que tiene para México el IIF, la mayor asociación de instituciones financieras globales, basta recordar las previsiones más bajas de crecimiento para el 2026 las traen Banco Base y Banca Mifel, que es de 0.8% y BNP Paribas, que como el IIF, espera un avance de 0.9 % en el PIB. Un desempeño que dista mucho de 2.3% que espera el gobierno mexicano y bajo el que calcularon el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En un análisis desarrollado por Marcello Estevao y Jonathan Fortun, explicaron que “México continuará beneficiándose de su estrecha integración comercial con Estados Unidos, pero las restricciones internas y los choques externos seguirán afectando las perspectivas de crecimiento”.

Cuellos de botella, freno a la inversión

Agregaron que la Inversión Extranjera seguirá promediando entre 2.5% y 3% del PIB, “una proporción suficiente para cubrir los modestos déficits de cuenta corriente, pero aún baja en comparación con las economías pares de México, como Brasil”.

El diagnóstico del IIF que integra a poco más 400 instituciones financieras de operación global, destaca “los persistentes cuellos de botella en la oferta de México” como uno de los limitantes para el dinamismo en el crecimiento económico.

La deficiente infraestructura crítica es uno de los factores más señalados como desincentivo para la atracción de nuevas inversiones productivas al país. Se refieren a los sistemas, redes y activos físicos como energía, agua, transporte, comunicaciones, salud o finanzas, cuya interrupción tendría un impacto grave en el funcionamiento esencial de la economía y la sociedad.

“Las oportunidades a mediano plazo derivadas de la relocalización de empresas siguen siendo significativas, pero dependen de la ejecución consistente de las políticas internas”, subrayaron.

La economista para México en BNP Paribas, Pamela Díaz, quien anticipa también un crecimiento de 0.9% en el PIB de 2026, sostiene que la brecha del producto se mantiene negativa.

En entrevista aclaró que persiste divergencia en el desempeño de los sectores productivos, con mucha desaceleración en el sector industrial y el de servicios.

Desafíos internos y flujos de capital

En el análisis anual sobre flujos de capital, que titularon Global stability through internal rotation explicaron que las reducciones de los diferenciales de tasas podrían ejercer presión sobre las divisas y la inflación en América Latina.

Pero la fuerte demanda de deuda en moneda local y préstamos transfronterizos debería continuar, impulsada por la estabilidad del apetito al riesgo global.

Así, proyectan que los flujos de capital podrían presentar un rendimiento inferior al observado en el 2025, ante las perspectivas menos favorables para las materias primas y la continua inestabilidad política.

En el análisis financiero enfatizaron que el debilitamiento del dólar coincidió con una rotación de factores de renta variable que hizo atractivo el carry trade.

El carry trade es cuando los inversionistas se financian con una tasa de interés baja y después invierten sus ganancias en otra divisa que ofrece tasas más altas; el diferencial de tasas con Estados Unidos ha bajado de 575 puntos base donde se encontraba en el punto máximo de la restricción monetaria, en octubre del 2023 a un rango que va de los 325 a 350 puntos base, mientras el que prevalece con Japón es de 625 puntos base.

El IIF es la mayor asociación internacional de instituciones financieras de operación mundial y tiene su centro de operaciones en Washington, D.C.

Se encuentran entre los países miembros Wells Fargo; Santander; Standard & Poor´s; Pincipal, Moodys; Metlife, Banorte, BBVA; Dubai International Finance Center, Bank of China; entre otros.