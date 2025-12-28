Milei logra aprobación en Congreso de su primer presupuesto

El Senado de Argentina aprobó en lo general con 46 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención el Presupuesto 2026: el primero del presidente Javier Milei, tras dos años de prórroga, y el primero en 10 años con proyección de superávit fiscal. Pese a que la jornada transpiró por las negociaciones en particular, finalmente el oficialismo también consiguió aprobar holgadamente el resto de los capítulos.

El texto presentado por el Gobierno contempla gastos totales por $148 billones (101,800 millones de dólares) y proyecta un crecimiento del 5% del PIB para el 2026, una inflación anual de 10.1%, un tipo de cambio a $1,423 para diciembre del 2026, un superávit primario de 1.2% del PIB y un crecimiento las exportaciones del 10.6 por ciento.

En el articulado se incluye además modificaciones para la reestructuración de deuda -habilita un rango más amplio en operaciones financieras- y la derogación de las metas de financiamiento mínimo en educación, ciencia y defensa. Este último punto contemplado en el Capítulo II, de hecho, generó tensión durante toda la sesión porque incluso los senadores aliados amenazaron con votarlo en contra. Finalmente fue aprobado con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones.

La frenética jornada de negociación tuvo como protagonistas Bullrich, al ministro del Interior, Diego Santilli, al asesor de Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y al secretario de Asuntos Estratégicos de Manuel Adorni, Ignacio Devitt, quienes recorrieron los despachos del Palacio durante toda la tarde del viernes y se sumaron a presenciar la votación en el palco.

Los artículos conflictivos eran: el 30, que elimina la obligación de destinar 6% del PIB al sistema educativo, 1% del PIB al financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y los porcentajes asignados a la educación técnico-profesional. También alcanza al esquema de financiamiento progresivo del Fondo Nacional de la Defensa.

También se disputó el 12, vinculado al financiamiento de las universidades nacionales. El texto fija el monto global de recursos para el sistema universitario, pero condiciona la transferencia de fondos al cumplimiento de requisitos de información ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano.

La Libertad Avanza venía de tener que sacrificar el Capítulo XI, que fue rechazado en la Cámara de Diputados por incluir un artículo que derogaba las leyes de emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario. Si bien desde la Casa Rosada se atajaron de que fue una “victoria” por la buena reacción en los mercados, la idea de perder otro capítulo en el Senado no era admisible políticamente.