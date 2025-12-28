Yuki Tsunoda: “me sorprendió la decisión de Red Bull”

Yuki Tsunoda reveló que escuchó rumores de que mantendría un asiento en la F1 dentro de la familia Red Bull, momentos antes de ser informado de que perdería su puesto.

Sin embargo, previo al Gran Premio de Abu Dabi (que cierra la temporada) se anunció que el japonés sería reemplazado por Isack Hadjar para 2026, mientras que Liam Lawson y Arvid Lindblad formarían la dupla de pilotos de Racing Bulls.

"Me lo dijeron después de la carrera de Qatar, pero, sinceramente, al principio no me pareció real. Me había preparado para esa posibilidad, pero la noticia fue diferente a lo que había escuchado antes, así que me tomó por sorpresa. Escuché que la decisión podría haber sido modificada justo antes de mi sesión informativa. Cuando me dijeron que no tengo un puesto permanente el año que viene, no fue como si el mundo se derrumbara”, dijo en una entrevista con DAZN Japón.

El nuevo CEO de Red Bull, Laurent Mekies comentó que fue difícil tomar la decisión de bajar a Yuki, pero expresó su confianza en que pueda regresar a la parrilla en el futuro. Tras la salida de Sergio Pérez del equipo a finales de 2024, Liam Lawson fue ascendido para unirse a Max Verstappen en Red Bull. Sin embargo, tras dos difíciles primeras rondas, el neozelandés regresó a Racing Bulls como parte de un intercambio de asientos con Tsunoda. Posteriormente, resultó ser una campaña difícil para Tsunoda, quien terminó la temporada en el puesto 17 del Campeonato de Pilotos, siendo su mejor resultado un sexto puesto en Azerbaiyán.