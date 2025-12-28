Codelco y SQM formalizan alianza para desarrollo de litio en Chile

Con la constitución formal de NovaAndino Litio SpA, Codelco y SQM dieron término al proceso societario que materializa su acuerdo para el desarrollo del litio en el Salar de Atacama, consolidando una de las operaciones más relevantes del sector minero chileno en las últimas décadas.

La nueva compañía surge de la fusión entre Minera Tarar SpA, que es una empresa filial de Codelco, y SQM Salar SpA, vehículo en el que la minera privada reorganizó sus activos de litio.

La operación fue informada al mercado mediante un Hecho Esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), marcando el cierre del Acuerdo de Asociación firmado en mayo de 2024.

Desde el punto de vista operativo, NovaAndino Litio concentrará activos, permisos, contratos, capacidades técnicas y equipos humanos asociados a la producción y comercialización de litio, asegurando la continuidad de las operaciones bajo los contratos vigentes con Corfo y los que regirán a partir de 2031. La sociedad se extiende hasta el año 2060, con una estructura de control que otorga mayoría al Estado a través de Codelco.