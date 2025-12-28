Bitcoin se estanca por debajo de los 89,000 dólares

El Bitcoin, la principal moneda electrónica, se encuentra atascado por debajo de los 89,000 dólares.

El precio del bitcoin avanzaba ligeramente 0.40% en la tarde del domingo y se vendió en 88,180 dólares por unidad, manteniéndose aún por debajo de los 89,000 dólares por prácticamente dos semanas consecutivas, según datos de Investing.

La cotización de la criptodivisa ha experimentado una gran volatilidad; desde que alcanzó su máximo histórico el 6 de octubre en 126,186 dólares, muestra un descenso 30.12 por ciento.

En lo que va del presente año, presenta un descenso de 5.94 por ciento.

“Para el comienzo del próximo año, el mercado de criptomonedas debería seguir reaccionando principalmente al escenario macroeconómico global. La evolución de las tensiones fiscales y comerciales entre Estados Unidos y China será un factor clave, así como el comportamiento de los mercados tradicionales, que continúan influyendo directamente en el apetito por riesgo”, aseguró Gildardo Herrera, director de Estrategia y Operaciones para LATAM de Bitget.

En este contexto, el analista afirmó que el Bitcoin puede seguir mostrando episodios de alta volatilidad, con movimientos rápidos tanto al alza como a la baja, a medida que los inversionistas ajustan posiciones. “Más que una tendencia lineal, el inicio del año apunta a un mercado altamente sensible a noticias y a cambios de percepción”.