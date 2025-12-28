Crudo baja por esperanza de acuerdo de paz en Ucrania

Los precios del petróleo cayeron más de 1 dólar por barril el viernes, cuando los inversionistas sopesaban la inminente sobreoferta mundial y una reducida prima de riesgo por la guerra en medio de esperanzas de un acuerdo de paz para Ucrania antes de las conversaciones este fin de semana entre Volodímir Zelenski y el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Los futuros del Brent retrocedieron 0.99 dólares, o un 1.59%, a 61.25 dólares por barril, los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) cedían 1.05 dólares, o un 1.8%, a 57.30 dólares.

Por su parte, la mezcla mexicana de exportación no presentó negociaciones por el feriado del Día después de Navidad en los Estados Unidos.

En la semana, el WTI avanzó 1.38% el Brent 1.29% y la mezcla mexicana con 3.49 por ciento.

Aunque las interrupciones del suministro han ayudado a repuntar a los precios en las últimas sesiones desde sus mínimos de casi cinco años el 16 de diciembre, se encaminan a su mayor baja anual desde 2020. El Brent se ha hundido en el año un 18% y el WTI un 20%, ya que un aumento en la producción ha creado preocupaciones de una sobreoferta hacia el próximo año.

"Las primas geopolíticas han brindado soporte a los precios a corto plazo, pero no han modificado sustancialmente la narrativa subyacente del exceso de oferta", dijeron analistas de Aegis Hedging en una nota el viernes.

"Los ataques nigerianos pregonados por Trump tienen como objetivo el Estado Islámico y no afectan de forma específica a ningún oleoducto o terminal petrolera. Por lo tanto, los operadores se mantienen al margen en este mercado de escasa liquidez", dijo June Goh, de Sparta Commodities.

Los yacimientos petrolíferos y las infraestructuras de exportación nigerianas se encuentran sobre todo en el sur del país. La oferta mundial de petróleo el próximo año superará la demanda en 3.84 millones de barriles diarios, según cifras del informe sobre el mercado petrolero de diciembre de la Agencia Internacional de Energía, con sede en París.

Con lo anterior se vislumbra un exceso de oferta del energético en el mercado internacional a pesar del esfuerzo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) por reducir la oferta.