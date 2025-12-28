Juan Valdez buscará abrir 300 cafeterías en Brasil

Considerada el Starbucks latinoamericano, la cadena Juan Valdez abrió este mes su primer local en Brasil, el comienzo de un ambicioso plan para llegar a 300 cafeterías aquí en 2030.

Con 650 tiendas en 20 países, la marca fue creada en 2002 por Procafecol, empresa de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que agrupa a más de 550,000 familias en ese país.

En Brasil, la operación se basa en una alianza entre los colombianos y la familia Zaher, reconocida en el sector educativo, bajo un modelo de franquicia maestra.

La alianza duró más de un año. "El grupo nos contactó por nuestra experiencia en franquicias educativas y de consumo, y también buscaban un grupo familiar", declaró Thamila Zaher, directora del Grupo SEB, a Pipeline. El holding familiar opera la escuela Maple Bear y la cadena de heladerías Borelli.

El socio aspira a una participación de mercado del 10% en el segmento en el país.

Mientras que las marcas internacionales suelen centrarse primero en las capitales, Juan Valdez abrió en Ribeirão Preto. La tienda insignia en RibeirãoShopping también servirá como oficina de la marca y centro de capacitación y pruebas en el país.

“Ribeirão Preto será nuestro escaparate”, afirmó Patrick Galletto, gerente general de Juan Valdez en Brasil. El ejecutivo ha pasado las últimas tres décadas coordinando la expansión de marcas como Blockbuster, Dia y Fini, y fue contratado por la cadena de cafeterías en septiembre.

Según Galletto, Ribeirão Preto se justifica por ser un centro económico en el interior del estado de São Paulo, con una población de altos ingresos y una tradición cafetalera gracias a su proximidad a la región de Alta Mogiana, lo que acostumbra a los consumidores al café de alta calidad. La elección de la ciudad también se debe a que el socio: la sede del Grupo SEB se encuentra allí.