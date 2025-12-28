Wall Street cierra la semana con avances y está cerca de máximos

Wall Street finalizó con un alza semanal y acercándose a máximos históricos. En una semana de escaso volumen, después de la Navidad, casi sin cambios y con pocos catalizadores que le dieran dirección en uno u otro sentido.

Los tres principales índices bursátiles estadounidenses cerraron los viernes prácticamente planos, pero terminaron con ganancias semanales.

El S&P 500 perdió un 0.03%, a 6,929.94 unidades, mientras que el Nasdaq Composite retrocedió marginalmente en 0.09%, a 23,593.10 puntos. El Promedio Industrial Dow Jones bajó 0.04%, a 48,710.97 unidades.

Con dichos cierres, los índices finalizaron con cinco jornadas consecutivas con incrementos. En su comparación semanal, el Dow Jones subió 1.20%, Nasdaq 1.22% y el S&P 500 1.40%, su mejor resultado para los índices desde la semana que cerró el 28 de noviembre pasado.

"Tuvimos una subida muy fuerte durante cinco días, así que en cierto modo hoy estamos simplemente recuperando el aliento después de las vacaciones", dijo Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de Carson Group en Omaha.

"Este es solo el segundo día del período oficial de rally de Santa Claus, así que todavía tenemos algo de tiempo, y creemos que va a haber un poco más de sesgo alcista en el futuro", agregó

Los agentes en el mercado estuvieron atentos a las señales de un fenómeno estacional denominado "rally de Santa Claus", en el que el S&P 500 avanza durante los últimos cinco días de negociación del año en curso y los dos primeros del nuevo, un periodo que comenzó el miércoles y se prolongará hasta el 5 de enero.

Solo quedan tres días de cotización en un año turbulento en el que el nerviosismo por los aranceles, la tensión geopolítica y el rápido crecimiento de los valores impulsados por la inteligencia artificial han llevado a los inversionistas por un camino lleno de baches, pero en el que los tres principales índices, liderados por el tecnológico Nasdaq, van camino de cerrarlo con ganancias porcentuales de dos dígitos.

"Es un buen recordatorio para los inversionistas de que la volatilidad es el peaje que pagamos para obtener las sólidas ganancias que hemos visto en los últimos tres años", añadió Detrick. "Lo más probable es que 2026 no vaya a ser el primer año de la historia sin volatilidad ni malas noticias. Así que hay que prepararse".

BMV anota máximos históricos y su mejor semana desde finales noviembre

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) anotó nuevos máximos históricos, en una jornada de reducida liquidez y sin datos económicos relevantes debido al periodo vacacional de fin de año.

El referencial índice bursátil S&P/BMV IPC avanzó un marginal 0.04% a 65,645.79 puntos, según datos preliminares de cierre, aunque por la mañana anotó un récord máximo de 65,882.59 unidades.

Por su parte, el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) retrocedió 0.02% a 1,297.59 unidades.

En la semana, los índices subieron con fuerza con el S&P/BMV IPC escalando 2.61% y el FTSE BIVA con 2.48%, su mejor semana desde noviembre. Los títulos de Peñoles ascendieron un 2.59% a 980.99 pesos impulsados por una valorización de los precios internacionales de la plata.