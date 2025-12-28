De cara al 2026, los analistas bursátiles ya comienzan sus propuestas de inversión para el próximo año. Analistas de Banorte reconocen retos que podrían incidir en el desempeño de los activos de riesgo y generar episodios de volatilidad. Enumeran datos como el ritmo de relajamiento monetario, política fiscal laxa en Estados Unidos y resiliencia de las utilidades corporativas. Sin embargo, no dejan de apuntar que existe preocupación por el sector tecnológico y su relación con la sostenibilidad del rally y las elevadas valuaciones de las empresas. Lo anterior, representa un factor de riesgo clave para el desempeño de los mercados accionarios en Estados Unidos. Para el caso de México, destacan el crecimiento de la Bolsa Mexicana de Valores, relacionado principalmente por el avance en el T-Mec y el mundial de futbol.

Los que están muy contentos en México son los de LoJack, esta empresa especializada en inteligencia para la prevención, búsqueda y recuperación de vehículos robados. Nos dicen que consolidan una operación en el país de más de 28 años, respaldado por la recuperación de activos por más de 811millones de pesos y una red de atención 24/7 que combina tecnología avanzada con colaboración directa con las autoridades. Informaron que tienen presencia en más de 30 países y la compañía ha construido en México una de sus operaciones más sólidas, respaldada por una infraestructura nacional que combina tecnología avanzada. Tras la adquisición de LoJack por CalAmp, la marca amplió su portafolio con soluciones que integran GPS, radiofrecuencia (RFD) e IoT, permitiendo una localización precisa incluso en zonas donde otros sistemas fallan. Esta capacidad tecnológica ha sido clave para alcanzar cifras relevantes en el país, convirtiéndose en un aliado estratégico para conductores, aseguradoras, arrendadoras, financieras y fabricantes de automóviles. El diferencial más avanzado que ofrece en México es su tecnología de radiofrecuencia digital indetectable e imposible de bloquear incluso con el vehículo apagado, lo que hace más fácil su recuperación al ser robado.

