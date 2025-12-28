La plata supera los 76 dólares; el oro y el platino en máximos

La plata superó el viernes por primera vez la barrera de los 76 dólares, mientras que el oro y el platino alcanzaron máximos históricos, impulsados por las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal estadounidense y las tensiones geopolíticas que alimentaron la demanda de refugio.

La plata al contado subió un 6%, a 76.24 dólares la onza, tras alcanzar un máximo histórico de 76.46 dólares, lo que supone una escalada del 164% en lo que va de año, impulsada por el déficit de oferta, su designación como mineral crítico para Estados Unidos y la fuerte entrada de inversiones.

El oro al contado subió un 1.2%, a 4,533.43 dólares la onza, tras haber alcanzado previamente un récord de 4,549.71 dólares. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero avanzaron un 1.43%, a 4,566.50 dólares.

"Las expectativas de una mayor relajación (monetaria) de la Reserva Federal en 2026, la debilidad del dólar y el aumento de la tensión geopolítica están impulsando la volatilidad en los mercados con poca liquidez. Aunque hay cierto riesgo de toma de ganancias antes de fin de año, la tendencia sigue siendo fuerte", dijo Peter Grant, vicepresidente y estratega sénior de metales de Zaner Metals.

Los mercados prevén dos recortes de tasas en 2026, el primero de ellos probablemente a mediados de año, en medio de la especulación de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombre a un jefe de la Fed de sesgo expansivo, lo que reforzaría las expectativas de una postura monetaria más laxa.

El índice dólar, en tanto, se encaminaba a un descenso semanal, lo que aumentaba el atractivo del oro para los compradores extranjeros.

En el frente geopolítico, Estados Unidos llevó a cabo ataques aéreos contra militantes del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria, dijo Trump el jueves.

El oro sigue en camino de su mayor subida anual desde 1979, respaldado por la relajación monetaria de la Fed, las compras de los bancos centrales, las entradas de fondos cotizados y las tendencias de desdolarización en curso.

Economías como la China han optado por cambiar parte de sus reservas en dólares, al patrón oro y así depender menos de la economía de Estados Unidos.

Mientras, el platino al contado trepó un 9.8%, a 2,438.92 dólares la onza, tras haber alcanzado un máximo histórico de 2,454.12 dólares. El paladio se disparó más de un 13%, a 1,910.13 dólares.

Todos los metales preciosos se encaminan hacia ganancias semanales, y el platino registra la mayor subida semanal de su historia.