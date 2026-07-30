Banamex ficha a Enrique Fernández para su dirección de capital humano y cultura

Continúan los cambios en Banamex en el marco del proceso de transformación por el que atraviesa, tras su separación del estadounidense Citi.

Este jueves Grupo Financiero Banamex informó que eligió a Enrique Fernández Gutiérrez, como nuevo director corporativo de capital humano y cultura, quien se integrará a la institución a partir del 1 de septiembre próximo.

En un comunicado detalló que en esta posición, reportará directamente a Edgardo del Rincón, director general de Banamex y liderará la estrategia de talento, cultura organizacional, liderazgo y desarrollo de las personas, con el objetivo de impulsar el crecimiento y desarrollo del grupo y continuar consolidando una cultura centrada en la innovación y las personas.

Apenas un día antes, Banamex dio a conocer la salida de Ignacio Deschamps del consejo y la presidencia del Banco Nacional de México. Meses antes se anunció que Manuel Romo dejaría la dirección general del grupo, y lo sustituiría precisamente Del Rincón.

Trayectoria de más de 20 años

Banamex puntualizó que Enrique Fernández se incorpora a Banamex con una trayectoria de más de 20 años —12 en el sector financiero—, durante la cual ha liderado procesos de transformación organizacional, estrategia de negocio, desarrollo de talento y evolución cultural.

"Su experiencia combina una sólida visión estratégica de negocio con una amplia experiencia en la construcción de organizaciones de alto desempeño, impulsando el liderazgo, la innovación y el aprendizaje continuo como pilares del desarrollo sostenible", refirió.

Destacó que antes de unirse a Banamex, se desempeñó como director de talento y cultura de BBVA México, donde formó parte del comité de dirección, y fue responsable de la estrategia integral de talento, liderazgo, cultura organizacional, diversidad e inclusión, aprendizaje, bienestar y desarrollo profesional.

En esa posición, abundó, contribuyó a fortalecer las capacidades organizacionales para responder a los retos de un entorno cada vez más digital y dinámico.

Previamente, ocupó diversas posiciones estratégicas relacionadas con la transformación comercial y la evolución de los modelos de relación con clientes, participando en iniciativas clave para fortalecer el modelo de negocio, la innovación y la experiencia del cliente.

Ha colaborado también para organizaciones como McKinsey México, Red Mision, Deloitte Consulting y Grupo Collado.

"Momento relevante"

Al respecto, Edgardo del Rincón expresó: "Estamos muy entusiasmados por darle la bienvenida a Enrique a Banamex. Su amplia experiencia desarrollando talento, transformando organizaciones y construyendo culturas de alto desempeño será fundamental para seguir impulsando nuestro crecimiento en México y fortalecer una organización que pone a las personas en el centro de todo lo que hace".

Por su parte, Enrique Fernández comentó: "Me entusiasma integrarme al Grupo Financiero Banamex en un momento tan relevante en su historia y en la de México. Estoy convencido de que una cultura sólida, el desarrollo del talento y un liderazgo cercano son elementos clave para construir organizaciones capaces de innovar y generar un impacto positivo para millones de personas".