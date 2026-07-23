Grupo Gigante confirma que analiza la posible adquisición de La Casa de Toño

Grupo Gigante confirmó que actualmente está evaluando la posible adquisición de La Casa de Toño, una de las cadenas de restaurantes reconocidas en México por servir pozole y flautas en sus establecimientos.

“A esta fecha, Grupo Gigante no ha celebrado contratos definitivos ni vinculantes para tal posible adquisición, ni ha acordado precio o contraprestación alguna, por lo que, no existe certeza de que la operación llegará a concretarse”, expuso la empresa.

A través de un comunicado publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa que opera restaurantes agregó que como parte de su estrategia de crecimiento continuo, se encuentra constantemente analizando oportunidades, tanto orgánicas como inorgánicas, que incluyen adquisiciones.

La información fue emitida después de que Bloomberg reportara que Grupo Gigante analiza la adquisición de La Casa de Toño, en una operación que podría rebasar los 400 millones de dólares.

La Casa de Toño nació en 1985 en la Ciudad de México y actualmente cuenta con 81 sucursales ubicadas en la capital mexicana y su área metropolitana, de acuerdo con información disponible.

Por su parte, Grupo Gigante, a través de su negocio restaurantero, opera marcas como Toks, Shake Shack México, Panda Express, El Farolito y Beer Factory, que de acuerdo con su sitio web suman en total 256 unidades.

También opera las tiendas especializadas Office Depot y RadioShack y mantiene una división de proyectos inmobiliarios con Gigante Grupo Inmobiliario.

Hasta finales del mes de marzo pasado, el número total de restaurantes y tiendas del Grupo fue de 674, sumando 433,722 metros cuadrados de piso de venta y 44,720 asientos.

Adicionalmente, mantenía bajo el esquema de joint venture, 156 tiendas Petco y 11 tiendas Casaideas.