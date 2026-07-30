Las mejores vacaciones no siempre dependen del destino, sino de la compañía

Haz un ejercicio rápido: piensa en tus mejores vacaciones. Ahora intenta recordar, ¿qué fue lo que realmente las hizo especiales?

Probablemente no fue el hotel, el restaurante o el destino. Lo más seguro es que recuerdes las risas durante una comida, esa conversación que se alargó hasta la noche, una fotografía espontánea o el momento en que todos decidieron apagar el celular para simplemente disfrutar.

La ciencia confirma que los mejores recuerdos se construyen en compañía

Durante más de dos décadas, el psicólogo Thomas Gilovich, de la Cornell University, ha estudiado por qué las experiencias generan una satisfacción más duradera que las compras materiales. Sus investigaciones muestran que los momentos compartidos fortalecen las relaciones, se convierten en historias que volvemos a contar y conservan su valor emocional mucho después de haber ocurrido.

Eso explica por qué muchas personas descubren que sus vacaciones favoritas no fueron necesariamente las más costosas, sino aquellas en las que pudieron convivir, reír y crear nuevos recuerdos con quienes más aprecian.

Imagen ilustrativa tomada de Magnific.

Estas vacaciones, regálate tiempo de calidad

La rutina llegará pronto. Volverán las prisas, las juntas, las tareas escolares y las agendas llenas. Por eso, estas vacaciones son una invitación para hacer una pausa y compartir tiempo con quienes normalmente vemos entre pendientes y notificaciones.

No se trata de organizar un plan complicado, muchas veces basta con elegir una experiencia distinta, por ejemplo visitar:

Si todavía estás buscando un plan para cerrar las vacaciones de verano, Club El Economista puede ayudarte a descubrir opciones para disfrutar más con menos gracias a beneficios exclusivos en distintos establecimientos que hacen más fácil decir "sí" a un plan improvisado.

Descubre nuevas experiencias con Club El Economista

Con una suscripción Clásica o Premium de El Economista, además de acceder a información para tomar mejores decisiones, también puedes disfrutar de los beneficios de Club El Economista, una invitación a descubrir experiencias, fortalecer vínculos y hacer que cada temporada deje algo más valioso que fotografías: recuerdos compartidos.