Bolsa mexicana cierra con ganancia de 1.22%; destacan Banregio y Volaris

Las bolsas de valores de México cerraron con avances las negociaciones de este jueves. Los índices accionarios locales subieron, tras haber interrumpido una racha de tres ganancias, siguiendo el optimismo en sus pares del exterior y la temporada de reportes.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones más negociadas del país, subió 1.22% hasta 67,290.40 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), subió 1.27% hasta 1.360,80.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Destacó Regional, con 3.56% más a 141.30 pesos, seguido por la aerolínea Volaris, con 3.54% a 13.73 pesos, y por FEMSA, con una ganancia de 3.39% a 219.34 pesos.

En las cifras económicas, el Producto Interno Bruto de México se recuperó en el segundo ⁠trimestre y tuvo un desempeño mejor a lo previsto por los analistas, dando un impulso a los activos locales. Según el INEGI, el PIB creció 1.5% ⁠en el segundo trimestre.