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Bolsa mexicana cierra con ganancia de 1.22%; destacan Banregio y Volaris
Los índices locales subieron, tras haber interrumpido una racha positiva, con los inversionistas siguiendo el optimismo en el exterior y la temporada de reportes.
Las bolsas de valores de México cerraron con avances las negociaciones de este jueves. Los índices accionarios locales subieron, tras haber interrumpido una racha de tres ganancias, siguiendo el optimismo en sus pares del exterior y la temporada de reportes.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones más negociadas del país, subió 1.22% hasta 67,290.40 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), subió 1.27% hasta 1.360,80.
Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Destacó Regional, con 3.56% más a 141.30 pesos, seguido por la aerolínea Volaris, con 3.54% a 13.73 pesos, y por FEMSA, con una ganancia de 3.39% a 219.34 pesos.
En las cifras económicas, el Producto Interno Bruto de México se recuperó en el segundo trimestre y tuvo un desempeño mejor a lo previsto por los analistas, dando un impulso a los activos locales. Según el INEGI, el PIB creció 1.5% en el segundo trimestre.