Wall Street sube por impulso tecnológico; las acciones de Microsoft suben 15.5% tras reporte

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias las negociaciones de este jueves. Las referencias del mercado estadounidense avanzaron en un mercado impulsado por Microsoft tras un buen reporte trimestral, en espera de las cifras de Apple y de Amazon.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, ganó 1.19% a 52,208.06 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, subió 1.66% con 7,437.63 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico avanzó 2.78% hasta 25,122.18.

Las acciones de Microsoft (+15.51%), la cuarta compañía más valiosa del mundo, subieron con fuerza después de haber presentado ayer tras el cierre un positivo reporte trimestral. Tanto sus ganancias e ingresos como los de su negocio en la nube superaron las expectativas.

Las cifras dieron señales de crecimiento por la fuerte inversión en inteligencia artificial. Los inversionistas aguardaban la publicación de los reportes de Apple (-1.41%) y Amazon.com (+3.90%). Tras el cierre, Apple cedía 3.90% adicional y Amazon subía 7.41 por ciento.

En las cifras económicas, el PIB estadounidense se desaceleró en el segundo trimestre, si bien aumentó 1.50%. Por otra parte, las solicitudes iniciales de ayuda por desempleo aumentaron menos de lo esperado por el mercado y el ⁠índice PCE de inflación subió 3.7% anual.

La Reserva Federal estadounidense anunció ayer su decisión de dejar estables las tasas de interés y su presidente, Kevin Warsh, mostró una postura menos restrictiva de lo esperado. Sus comentarios y el comunicado contribuyen con un sentimiento positivo en el mercado.

Siete de los 11 sectores principales del S&P 500 cayeron. Las ganancias se concentraron en el sector de tecnologías de la información (+4.78%), por Microsoft, mientras que servicios de la comunicación lideró la caída (-2.72%) presionado por Meta (-7.95%) tras su reporte.