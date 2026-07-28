La Casa de Toño destapa a los gigantes ¿Quién manda en los restaurantes de México?

El pozole podría convertirse en una de las operaciones restauranteras más grandes de los últimos años en México.

La Casa de Toño, la cadena que transformó quesadillas, flautas, tostadas y pozole en un negocio de alta rotación, analiza una posible venta por más de 400 millones de dólares. La operación incluiría sus 81 establecimientos y tendría como objetivo acelerar su expansión dentro y fuera del país, especialmente hacia Latinoamérica y el mercado hispano de Estados Unidos.

Hasta ahora, solamente un interesado ha dado un paso al frente. Grupo Gigante confirmó que, a través de su división de restaurantes, participa en una evaluación inicial de La Casa de Toño. La empresa también aclaró que no ha firmado contratos vinculantes, no ha pactado un precio y no existe certeza de que la compra vaya a concretarse. Los reportes sobre el proceso señalan que habría otros consorcios mexicanos, pero sus nombres no han sido revelados.

La posible transacción abrió una pregunta que rebasa a la propia cadena: ¿quiénes tienen realmente el poder en el negocio restaurantero de México?

La casa de Toño en ventaIA

La respuesta depende de cómo se mida. Alsea domina por número de establecimientos; Grupo Restaurantero Gigante combina restaurantes familiares y franquicias internacionales; CMR opera marcas propias y licenciadas; mientras Anderson’s, Hunan y RosaNegra se reparten buena parte del consumo premium, turístico y de entretenimiento.

La Casa de Toño.Especial X / @LaCasaDeTonoMx

¿Por qué La Casa de Toño puede valer más de 400 millones de dólares?

Una división simple arroja una cifra cercana a 4.9 millones de dólares por restaurante, pero el posible comprador no estaría pagando solamente por 81 cocinas, locales y comedores.

El valor está en haber conseguido algo que muchos negocios de comida mexicana no han logrado: convertir recetas ampliamente conocidas en una operación estandarizada, rápida y replicable. La Casa de Toño conserva un menú reconocible, mueve grandes volúmenes, mantiene una percepción de precio accesible y consigue que una misma mesa pueda ser utilizada varias veces durante una jornada.

La cadena nació como un pequeño puesto de comida en Azcapotzalco, se instaló después en la cochera de la familia de Marco Antonio Campos y formalizó su operación en 1985. Su crecimiento se mantuvo principalmente en Ciudad de México y su zona metropolitana, donde actualmente suma 81 establecimientos.

Esa concentración geográfica también explica el interés. La marca todavía tiene una amplia posibilidad de crecimiento en otras ciudades mexicanas y, potencialmente, en comunidades hispanas fuera del país. La oportunidad para un corporativo estaría en aportar capital, logística, sistemas, negociación inmobiliaria y experiencia de expansión sin alterar la fórmula que hizo rentable al negocio.

¿Qué ofrece Grupo Gigante y cuál es su portafolio?

qGrupo Restaurantero Gigante es, por ahora, el nombre más importante dentro del proceso. Su portafolio está formado por Toks, Panda Express, Shake Shack, El Farolito y Beer Factory, conceptos que cubren desde restaurantes familiares hasta comida rápida, hamburguesas premium y taquerías.

Al 31 de marzo de 2026, el grupo tenía 195 restaurantes Toks, 27 unidades de Panda Express, 21 establecimientos Shake Shack y 13 taquerías El Farolito. En conjunto, esas cuatro marcas sumaban 256 establecimientos. Panda Express y Shake Shack operan bajo esquemas de franquicia, mientras que Toks constituye el principal pilar de su división restaurantera.

Durante el primer trimestre de 2026, el segmento de restaurantes de Grupo Gigante obtuvo ingresos por 2,255 millones de pesos, frente a 2,074 millones del mismo periodo de 2025. Su utilidad por segmento alcanzó 214.9 millones de pesos.

La Casa de Toño le aportaría algo que no aparece actualmente en ese portafolio: una cadena mexicana de comida tradicional con elevada frecuencia de visita, menú compacto y un formato que se encuentra entre el restaurante familiar y el servicio rápido.

El tamaño de la compra, sin embargo, plantea un desafío. Grupo Gigante reportó 3,400 millones de pesos en efectivo y equivalentes al cierre de marzo de 2026. Ese monto no bastaría por sí solo para cubrir una transacción superior a 400 millones de dólares, por lo que, en caso de prosperar, la adquisición probablemente necesitaría financiamiento bancario, deuda o alguna estructura que combinara capital propio y recursos externos.

Alsea: El de mayor escala

La compañía cerró el primer trimestre de 2026 con 4,834 unidades: 2,520 en México, 1,517 en Europa y 797 en Sudamérica. Sus ventas consolidadas alcanzaron 20,071 millones de pesos durante los primeros tres meses del año; México aportó 11,242 millones, equivalentes a 56% del total.

En el país, su portafolio incluye algunas de las cadenas más reconocidas del mercado:

Starbucks, en cafeterías; Domino’s Pizza y Burger King, en comida rápida; así como Vips, Chili’s, Italianni’s, P.F. Chang’s y The Cheesecake Factory, dentro del servicio completo.

ALSEAESPECIAL

Su verdadero poder no se limita al número de restaurantes. Alsea ha construido una plataforma capaz de compartir compras, tecnología, capacitación, desarrollo inmobiliario, análisis de información, reparto y administración entre marcas con públicos y ocasiones de consumo diferentes.

Starbucks aporta frecuencia diaria; Domino’s domina una operación concentrada en entrega y comida rápida; Vips atiende el consumo familiar; mientras Chili’s, Italianni’s, P.F. Chang’s y The Cheesecake Factory participan en comidas, reuniones y celebraciones con tickets distintos.

CMR: franquicias internacionales y marcas propias

Corporación Mexicana de Restaurantes, CMR, ocupa otra parte del tablero. Su operación combina establecimientos propios, marcas internacionales y franquicias manejadas por terceros.

Al cierre del primer trimestre de 2026 reportó 237 unidades: 132 propias y 105 franquicias, de las cuales 88 estaban en México y 17 en otros países. Durante ese periodo registró ventas por 920.3 millones de pesos y un EBITDA de 165.6 millones, aunque terminó con una pérdida neta de 42 millones de pesos.

Su portafolio incluye Wings, Chili’s, Olive Garden, Sushiitto y The Capital Grille, además de proyectos como LagoAlgo y distintas operaciones gastronómicas institucionales. La página corporativa de CMR señala que su red supera los 250 restaurantes en México y otros mercados, aunque el reporte financiero trimestral ofrece una fotografía más precisa de 237 unidades al cierre de marzo.

ChilisEspecial

CMR crece mediante dos caminos. En algunos casos abre y administra directamente los restaurantes; en otros permite que inversionistas operen una marca bajo un contrato de franquicia.

Grupo Anderson’s: vender comida, fiesta y celebración

La empresa reporta más de 62 unidades, 15 marcas, presencia en cuatro países y alrededor de 6,000 colaboradores. Su portafolio se extiende desde conceptos turísticos y festivos hasta restaurantes de cortes, cocina mexicana, italiana y mediterránea.

Entre sus nombres más conocidos se encuentran Señor Frog’s y Carlos’n Charlie’s, ligados al turismo y el entretenimiento; Harry’s, BAK’, Ilios, Porfirio’s y Nicoletta, dentro del segmento de mayor precio; además de La Vicenta, Fred’s y H Roof.

En este modelo, el comensal no paga únicamente por un corte, una pasta o un coctel. También paga por la música, la arquitectura, el servicio, las celebraciones en mesa y un ambiente diseñado para ser compartido en redes sociales.

HarrisESPECIAL

Grupo Hunan: lujo basado en servicio y recurrencia

Grupo Hunan se mueve en un segmento de menor volumen, pero mayor gasto por visita. Desde 1993 ha desarrollado conceptos enfocados en ubicaciones premium, diseño, hospitalidad y atención personalizada.

Actualmente reporta más de 30 ubicaciones en México y Estados Unidos, distribuidas en 16 propuestas culinarias.

Su portafolio incluye Hunan, Petit Hunan, Nobu, Negroni, Prosecco, Sylvestre, Guadiana, Costa Guadiana, Lampuga, Trastevere, Nueve Nueve, Lucrezia, Aida y Alma Cocina de México, entre otros conceptos.

Hunan no necesita miles de restaurantes para construir un negocio relevante. Su modelo depende de consumidores recurrentes de ticket alto, comidas corporativas, celebraciones familiares y una relación sostenida con clientes que reconocen el servicio entre una marca y otra.

ChambaoCortesía

Grupo RosaNegra: el restaurante como escenario

La compañía opera nueve marcas de fine dining: RosaNegra, Tora, Taboo, Parole, Funky Geisha, Chambao, Tantra, Mamazzita y Confessions. Su presencia incluye destinos mexicanos como Cancún, Tulum, Ciudad de México, Los Cabos e Isla Mujeres, además de Madrid y Miami.

Su negocio mezcla ingredientes de alto precio, grandes formatos para compartir, coctelería, venta de botellas, música, iluminación y presentaciones en el comedor.

El restaurante funciona como escenario y el cliente también forma parte del espectáculo. La difusión digital no ocurre después de la experiencia: está integrada en ella. Los espacios, platillos y celebraciones se diseñan para generar fotografías y videos que, a su vez, atraigan a nuevos visitantes.

¿Quién manda en el negocio?

Alsea manda por escala. Ningún otro operador mexicano tiene un número comparable de establecimientos, mercados y ventas.

Grupo Gigante compite en el consumo cotidiano. Toks le da presencia familiar; Panda Express y Shake Shack cubren comida rápida y casual; El Farolito aporta especialidad mexicana. La Casa de Toño ampliaría de manera importante ese terreno.

CMR combina operación y franquicias. Su negocio mezcla restaurantes propios, marcas internacionales y expansión financiada por terceros.

Anderson’s y RosaNegra dominan parte de la experiencia turística y aspiracional. Sus ingresos dependen tanto del ambiente y la celebración como de la cocina.

Hunan concentra su fortaleza en la hospitalidad premium. Tiene menos unidades, pero busca mayor recurrencia y gasto por cliente.