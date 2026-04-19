Banobras avanza en el desarrollo del Corredor del Golfo de México

El gobierno federal avanza en el desarrollo de proyectos carreteros estratégicos junto con el sector privado. En la primera semana de abril, Banobras contrató a Infra and Capital Partners como asesor económico financiero para el desarrollo del Corredor del Golfo de México bajo la modalidad C-MRO (construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación), que requerirá de una inversión estimada de 40,000 millones de pesos.

Dicho proyecto (autofinanciable) surge de una propuesta no solicitada elaborada por Mota- Engil México (entregada a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, SICT, el pasado 28 de enero) que involucra ocho tramos con una extensión total de 513.8 km en Tamaulipas y busca mejorar el intercambio comercial con Estados Unidos, canalizando de forma eficiente los flujos logísticos provenientes del sureste y centro del país.

“El proyecto consiste en aprovechar las concesiones carreteras existentes y en operación, así como fortalecer la red libre actual mediante la construcción de nuevos tramos (el único caso es la construcción del Libramiento sur de Tampico, de 8.4 km) y/o la implementación de soluciones para la solución de cuellos de botella”, detalló Banobras.

La propuesta del Corredor se planteó bajo un esquema de concesión a favor del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que ya tiene el visto bueno de la SICT. Posteriormente se contrataría el servicio C-MRO, el cual permitiría incrementar la capacidad y calidad de la infraestructura vial, así como el financiamiento parcial de la obra con recursos de la iniciativa privada.

“Resulta indispensable diversificar las rutas logísticas y fortalecer alternativas al corredor México-Nuevo Laredo (Mex 57), a fin de mejorar la competitividad logística del país y reducir los costos asociados a la saturación de infraestructura estratégica. En la configuración actual de la red carretera, la ausencia de libramientos continuos y de infraestructura de altas especificaciones en el área metropolitana de Tampico obliga a que una proporción relevante de flujos logísticos transite por zonas urbanas o corredores alternos más largos y congestionados”, se detalló.

El asesor financiero

Con base en la información difundida por Banobras, en febrero la SICT transfirió al Fonadin la propuesta no solicitada del Corredor para iniciar su análisis y evaluación, y una vez concluida esa etapa le informe si considera viable su implementación.

En consecuencia, el 10 de marzo el comité técnico del fondo autorizó recursos hasta por seis millones de pesos para la contratación de asesores económicos-financieros, derivado de ello se contrató a Infra and Capital Partners.

Las tareas que deberá realizar esta firma son: revisar la propuesta para determinar su procedencia financiera y elaborar un modelo financiero que contemple el plazo de la concesión a 30 años y del Corredor a distintos plazos (20, 25 o 30 años, por ejemplo), el cual permita evaluar las viabilidades.

Además, en caso de que se considere procedente y Fonadin decida concursar el proyecto tendrá que hacer su estructuración financiera y adecuación del modelo “de acuerdo con las necesidades de fondo para la obtención del título de concesión y para la contratación del proyecto bajo la figura APP (Asociación Público-Privada).

Dicha información será útil para obtener el registro ante la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La vigencia del contrato inició el día de la firma del mismo (ocho de abril) y concluye el 31 de diciembre de 2027 y contempla dos fases de trabajo.

Las otras dos firmas que manifestaron su interés en realizar los trabajos requeridos fueron: KPMG Cárdenas Dosal y LCA Prestadora de Servicios, aunque sus propuestas económicas fueron mayores a la de la elegida.

Otros desarrollos de infraestructura que se tienen en consideración bajo la modalidad C-MRO son: Tihuatlán-Tuxtla, Puebla-Acatzingo, Tulancingo-Nuevo Necaxa (etapa 2), Tepalcapa-Tepotzotlán y Las Varas-Platanitos.

¿Qué son los C-MRO?

Es un contrato de corto o mediano plazo para construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación.

No es una concesión (no implica la cesión de derechos).

El sector privado participa en la inversión y asume ciertos riesgos.

Son proyectos autofinanciables y Banobras y la banca comercial pueden participar en el financiamiento.

Las autopistas se conservan en buenas condiciones por los estándares requeridos.

Los pagos están sujetos al cumplimiento de los estándares de desempeño (deducciones por incumplimiento).