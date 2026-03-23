Banobras recaba 17,000 millones de pesos con 4 bonos de largo plazo

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el organismo gubernamental creado para financiar proyectos de infraestructura en México recabó 17,000 millones de pesos (956 millones de dólares) con la venta de 4 bonos de largo plazo en el mercado bursátil local.

El organismo realizó esta colocación por el esquema de vasos comunicantes, o aquel en que la emisión simultánea de varios títulos no puede rebasar el monto máximo definido para la colocación.

Banobras dijo que logró recaudar 3,500 millones de pesos (197 millones de dólares) con el bono con clave de pizarra 'BANOB 26', el cual tendrá un plazo de 1.5 años y pagará una tasa variable, tomando como referencia la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) de Fondeo promedio más 18 puntos base.

Así mismo, recaudó 1,900 millones de pesos (107 millones de dólares) con el bono 'BANOB 26-2', a un plazo de 3.5 años y pagará una tasa variable, tomando como referencia la TIIE de Fondeo promedio más 24 puntos base.

Banobras también recaudó 4,900 millones de pesos (275 millones de dólares) con el bono con clave de pizarra 'BANOB 26-3', con plazo de 8 años y por el que pagará una tasa de interés fija, tomando como referencia la tasa del MBono34 de 9.34%, más 42 puntos base.

Finalmente, Banobras recaudó 6,700 millones de pesos (377 millones de dólares) con el bono con clave de pizarra 'BANOB 26-4', el cual tendrá un plazo de 12 años y pagará una tasa de interés fija, tomando como referencia la tasa del MBono38 de 9.62%, más 50 puntos base.

Desarrollo de infraestructura

Los recursos producto de la emisión se destinarán al desarrollo de infraestructura en sectores estratégicos del Gobierno Federal en el marco del Plan México, dijo el banco de desarrollo en un comunicado.

La transacción registró una demanda por parte de inversionistas institucionales de 1.92 veces del monto objetivo de la colocación.

La emisión recibió las calificaciones de 'AAA' por Fitch México, Moody´s Local y S&P Global Ratings, el máximo nivel en la escala local de las tres agencias. Casa de Bolsa BBVA México fue el intermediario colocador.

La transacción registró una demanda por parte de inversionistas institucionales de 1.92 veces del monto objetivo.