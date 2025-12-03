Con aumento a salario mínimo de 2026 se llega a línea de bienestar familiar: Coparmex

Con el incremento del salario mínimo a 315 pesos al día en 2026, llegamos a la línea de bienestar familiar, esto es cuando a una familia de cuatro integrantes con dos personas ganando el mínimo les alcanza para cubrir la canasta alimentaria y no alimentaria, afirmó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra.

En el marco del Foro Fiscal Nacional 2025 de Coparmex, el presidente de la Confederación recordó que hace 10 años, en 2015, el salario mínimo ni siquiera llegaba a la línea de bienestar personal.

“Con este aumento de 13% (al salario mínimo) para 2026 llegamos a la línea de bienestar familiar, es una meta que teníamos prevista en Coparmex”, declaró.

Respecto a futuros incrementos en el salario mínimo, Sierra dijo que será importante revisar de cara al próximo año cómo está la situación económica del país, además de que se cuide la inflación y que la política de incremento salarial vaya acompañada de mayor productividad, inversión y desarrollo económico.

“Este tema tiene que ser revisado, analizado, platicado, consensuado, de cuál es la realidad económica del país (…) porque así es como se construyen los consensos, a través del diálogo real, de a de veras”, añadió.