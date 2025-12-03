Salario mínimo acumula recuperación de 154% de su poder adquisitivo

El poder adquisitivo del salario mínimo en México aumentará 154% real en 2026 respecto a 2018, luego del incremento de 13% anunciado este viernes por el gobierno federal.

Con ese incremento que entrará en vigor a partir de 2026, el salario mínimo general pasará de 278.80 pesos diarios (8,475 pesos al mes) a 315.04 pesos (9,582.47 al mes).

En 2018 inició una política de aumentos al salario mínimo con el objetivo de recuperar su poder adquisitivo con alzas a doble dígito de hasta 22% como el acordado en 2022.

A precios de diciembre de 2025, el salario mínimo de 2018 equivalía a 123.94 pesos diarios por lo que el monto de 315.04 pesos vigente para 2026 dará como resultado un alza de 154% real del ingreso, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

En términos nominales, sin ajustes por la inflación, el aumento equivaldría a 256% pues el monto del salario mínimo en 2018 era de 88.40 pesos al día.

Mientras que el salario mínimo para la zona fronteriza del país tendrá un alza de 5% en 2026, con lo cual pasará de 419.88 pesos diarios a 440.87 pesos al día. Es la primera ocasión, desde 2018, que el incremento para los 46 municipios que abarca esa zona es de sólo un dígito. Esto, porque en la zona ya se alcanzó la meta presidencial de que el ingreso alcance para adquirir 2.5 canastas básicas y, según analistas, podría incrementar los costos de las empresas que impactaría la creación de empleos.

Marath Bolaños, secretario del Trabajo, dijo que este incremento al salario mínimo se logró por consenso entre el sector empresarial, de los trabajadores y el gobierno federal durante la negociación que comenzó el 27 de noviembre pasado.

La meta del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es que en 2030 el salario mínimo alcance para comprar 2.5 canastas básicas. Con el aumento para 2026, se podrán adquirir 2 canastas básicas.

La fijación del salario mínimo es una negociación tripartita en la que participan el sector de los trabajadores, el empresarial y la representación del gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Salario Mínimos (Conasami), de acuerdo con los artículos 94 y 95 de la LFT.

El Consejo de Representantes ante la Conasami está integrado tanto por patrones como por empleados. Ese Consejo se forma por 11 representantes propietarios y 11 suplementos, de ambos sectores. Al gobierno federal lo representa el presidente de la Conasami y quien también es presidente del Consejo de Representantes. Actualmente el representante es Luis Felipe Munguía Corella.