Sheinbaum confirma aumento de 13% al salario mínimo en 2026; "no tiene impacto en la inflación", asegura

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños, anunció este miércoles un incremento del 13% al salario mínimo general a partir del 1 de enero de 2026, resultado de un “consenso unánime” entre el sector obrero, empresarial y el gobierno.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se indicó que el salario mínimo pasará de 278.80 a 315.04 pesos diarios, equivalentes a 9,582.47 pesos mensuales, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte el aumento será del 5%, para quedar en 440.87 pesos diarios (13,409.80 pesos mensuales).

Bolaños destacó que, con estos ajustes, “ya logramos en la frontera norte llegar a un salario que tiene la posibilidad de cubrir 2.8 canastas básicas”, y proyectó que, al inicio del próximo año, el salario mínimo habrá recuperado 154.2% de su poder adquisitivo respecto a 2018, alcanzando su nivel más alto desde 1980.

Además, el funcionario subrayó que el incremento cumple uno de los compromisos de la presidenta dentro del “segundo piso de la Transformación”, orientado a lograr que el salario mínimo cubra 2.5 canastas básicas en 2030.

Según datos presentados, el avance salarial ha permitido que 6.6 millones de personas salgan de la pobreza debido exclusivamente a los aumentos del salario mínimo, mientras que quienes ganan menos han registrado incrementos acumulados de 204% en la frontera norte y 115% en el resto del país desde 2018.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que este incremento al salario mínimo para 2026 no generará presiones inflacionarias, luego de que el gobierno consultó el ajuste con el sector empresarial y el Banco de México (Banxico).

“No tiene impactos en la inflación… la parte laboral en el costo de producción no implicaría incrementos ni en los productos, y por lo tanto, tampoco en la inflación”, afirmó.

“Estos acuerdos de los incrementos salariales son resultado nuevamente de un consenso que se hace en el seno de esta Comisión, y por eso es que tenemos la certidumbre de que no habrá un impacto en ello (inflación); además de la suma a la estrategia de PACIC, que es justamente lo que nos permite dar seguimiento a que los precios tengan un comportamiento regular sin ningún tipo de sobresalto”, afirmó el secretario del Trabajo.